Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh

TPO - Hai lần dẫn trước đối thủ nhưng cả 2 lần Liverpool đều để Crystal Palace gỡ hoà. Hoà 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, Liverpool để thua Crystal Palace 2-3 trong cuộc đấu trên chấm luân lưu, mất Siêu cúp Anh vào tay đối thủ.

goal Sút luân lưu - Lượt 5: Palace 3-2 Liverpool, Palace thắng chung cuộc Ở lượt sút cuối cùng, Szoboszlai sút thành công, nhưng Devenny cũng ghi bàn. Tiền vệ vào sân phút chót của Palace không phụ lòng tin tưởng của HLV Glasner và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trên chấm 11m cho Palace. report Sút luân lưu - Lượt 4: Palace 2-1 Liverpool Palace bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng. Elliott không thắng được Henderson, nhưng Sosa cũng sút thẳng vào xà ngang. goal Sút luân lưu - Lượt 3: Palace 2-1 Liverpool Ở lượt 3, cầu thủ hai đội đều thành công. Sau Gakpo, đến lượt Sarr ghi bàn. Khoảng cách vẫn chưa thay đổi. report Sút luân lưu - Lượt 2: Palace 1-0 Liverpool Cầu thủ hai đội lần lượt sút hỏng. Mac Allister không thắng được Henderson. Sau đó, đến lượt Eze bị Alisson bắt bài. goal Sút luân lưu - Lượt 1: Palace 1-0 Liverpool Salah là người sút đầu tiên và anh "bắn chim". Sau đó, Mateta bình tĩnh đánh bại Alisson. 1-0 cho Palace foul HẾT GIỜ! Crystal Palace 2-2 Liverpool: Hai đội đá 11m phân thắng thua Siêu cúp Anh không có hiệp phụ. Hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m để phân thắng bại sau khi cầm hoà nhau 2-2 trong 90 phút chính thức. report KHÔNG VÀO! Devenny sút xa không thành 90+5': Cầu thủ vừa vào sân, Devenny có cơ hội sút xa sau pha chuyền bóng vừa tầm của Eze. Devenny sút tốt, nhưng bóng đi chệch cột dọc. time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ report Salah sút bóng quá hiền 82': Kerkez thoát xuống bên cánh trái và căng ngang đẹp mắt cho Salah dứt điểm, nhưng số 11 sút bóng trúng vào vị trí của thủ môn Henderson. report KHÔNG VÀO! Khung thành Liverpool chao đảo 80': Palace tiếp tục có cơ hội ghi bàn với pha chuyền bóng dài thẳng vào vòng cấm cho Sarr. Tuy nhiên, lần này cú sút của Sarr đã bị Kerkez cản phá thành công. goal VÀO! Sarr gỡ hoà 2-2 cho Palace 77': Gakpo mắc sai lầm, để mất bóng trong lúc Liverpool dâng lên phản công. Kết quả, cầu thủ Palace chọc khe cho Sarr thoát xuống sút tung lưới Alisson ở thế đối mặt. 2-2 cho Palace. substitution Ekitike và Jones rời sân 71': Liverpool thay người, Jones và Ekitike lần lượt rời sân, nhường chỗ cho Endo và Mac Allister. report Wirtz dứt điểm không tốt 68': Liverpool phản công nhanh, Wirtz có cơ hội ghi bàn khá rõ ràng, nhưng tiền vệ này lại sút bóng vọt xà ngang Palace trong thế không bị ai kèm. report KHÔNG VÀO! Eze không thắng được Alisson 62': Crystal Palace phản công nhanh, Eze đột phá bên cánh trái và dứt điểm ngay vào góc gần nhưng Alisson vẫn cảnh giác cứu thua cho Liverpool. report KHÔNG VÀO! Palace uy hiếp khung thành Liverpool 58': Từ pha tạt bóng của Mitchell, Mateta bật cao đánh đầu cho Sarr thoát xuống đánh đầu nối nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu Sarr đưa bóng vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận vì anh đã việt vị khá rõ. report Không có phạt đền cho Palace 54': Eze cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm Liverpool nhưng bị hai hậu vệ áo trắng theo sát. Cuối cùng, Eze ngã xuống nhưng trọng tài không thổi phạt đền. report KHÔNG VÀO! Lại là Ekitike lỡ cơ hội 51': Liverpool phối hợp tấn công đẹp mắt bên cánh trái, Kerkez căng ngang chính xác cho Ekitike dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp sút một chạm đưa bóng vọt xà ngang Palace. report KHÔNG VÀO! Ekitike suýt lập cú đúp 47': Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên trong hiệp 2, Liverpool đã tạo cơ hội ghi bàn. Từ nỗ lực của Gakpo, Ekitike bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc. start Hiệp 2 bắt đầu time Hiệp 1 có 7 phút bù giờ yellow Konate nhận thẻ vàng 43': Konate nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Mateta. report Will Hughes bỏ lỡ cơ hội 37': Hughes có cơ hội ngon ăn sau khi vào sân. Tiền vệ người Anh đón lõng bóng bật ra từ vòng cấm Liverpool và dứt điểm ngay, nhưng bóng đi vọt xà. substitution Crystal Palace thay người bất đắc dĩ 29': Kamada không thể tiếp tục thi đấu, anh phải nhường chỗ cho Will Hughes. goal VÀO! Frimpong lập siêu phẩm 21': Các tân binh của Liverpool tiếp tục lên tiếng. Lần này là hậu vệ phải Frimpong, với pha bấm bóng khó tin từ sát đường biên ngang. Bóng đi với quỹ đạo cực khó khiến Henderson bó tay chịu thua. 2-1 cho Liverpool. Ảnh: AP report KHÔNG VÀO! Mitchell dứt điểm nguy hiểm 20': Palace có thêm tình huống tấn công hay. Munoz thoát xuống bên cánh phải và tạt sang cột xa cho Mitchell băng lên dứt điểm, nhưng bóng không chính xác. goal VÀO! Mateta ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Palace 17': Trên chấm 11m, Mateta lạnh lùng đánh lừa Alisson, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Palace. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. penalty PHẠT ĐỀN cho Palace Ngay sau khi Alisson cứu thua cho Liverpool, Van Dijk lại mắc sai lầm, phạm lỗi với Sarr trong vòng cấm khiến The Kop chịu phạt đền. report KHÔNG VÀO! Alisson cứu thua cho Liverpool 14': Mateta thoát xuống đối mặt với Alisson, nhưng thủ môn người Brazil băng ra cứu thua xuất sắc. report Eze đá phạt không thành công 11': Eze có cơ hội thể hiện tài năng đá phạt, nhưng thực hiện không chính xác. report Liverpool đang làm chủ trận đấu 8': Không có gì bất ngờ khi Liverpool chiếm thế thượng phong ở trận này. Các tân binh của The Kop đang hoà nhập cực tốt. goal VÀO! Ekitike mở tỷ số cho Liverpool 4': Ngay ở phút thứ 4, Liverpool đã có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt giữa hai "bom tấn". Wirtz kiến tạo cho Ekitike sút tung lưới Palace. start Trận đấu bắt đầu Liverpool sẽ mặc trang phục toàn màu trắng ở trận này. photo Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu photo Người hâm mộ Liverpool vẫn nhớ về Diogo Jota Đây có thể xem là trận đấu chính thức đầu tiên của Liverpool sau khi Diogo Jota thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Nhiều cổ động viên The Kop vẫn mang hình ảnh, áo đấu của tiền đạo người Bồ Đào Nha đến Wembley. tatic Đội hình xuất phát Crystal Palace vs Liverpool

Sau chức vô địch có phần bất ngờ ở mùa giải trước, Liverpool đang chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho Ngoại hạng Anh 2025/26. Ngay cả chịu cú sốc lớn khi mất Diogo Jota vì tai nạn giao thông, The Kop vẫn sẵn sàng cạnh tranh mọi danh hiệu ở mùa giải mới.

Đến thời điểm này, Liverpool đã chiêu mộ Jeremie Frimpong và Florian Wirtz, cùng với Milos Kerkez và Hugo Ekitike, qua đó trở thành đội bóng bạo chi nhất châu Âu. Họ cũng đã bán Luis Diaz và Darwin Nunez để dọn chỗ đón Isak từ Newcastle. Ngoài Salah, Liverpool hứa hẹn sẽ có hàng công mới cực mạnh.

Tối nay, hàng công đó sẽ có bài kiểm tra quan trọng: đối đầu với Crystal Palace ở Community Shield 2025. Palace là nhà đương kim vô địch FA Cup. Cho dù không đầu tư mạnh mẽ như Liverpool, nhưng họ cũng không bị “chảy máu” đội hình, ít nhất là đến thời điểm này. Ngôi sao số 1 của Palace, Eze chắc chắn sẽ ra sân bất chấp tin đồn chuyển đến Arsenal.

Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Oliver Glasner đủ sức gây khó dễ cho Liverpool, đặc biệt khi được chơi ở sân trung lập Wembley. Trong 6 lần thi đấu tại Wembley gần đây, Palace thắng 4 trận, bao gồm chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.