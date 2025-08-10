Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

'Ngũ hổ' Bonallack Trophy hướng tới vinh quang tại US Amateur 2025

Trọng Đạt
TPO - Năm thành viên của đội tuyển Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC) từng vô địch Bonallack Trophy 2025 sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm vinh quang cá nhân tại Giải vô địch Nghiệp dư Mỹ lần thứ 125, diễn ra từ ngày 11 đến 17/8 trên sân The Olympic Club (San Francisco, Mỹ).

nomura-cup-7.jpg
Anh Minh và Joshua Bai tại Nomura Cup 2024.

Anh Minh được kỳ vọng tỏa sáng

Theo APGC, bộ đôi Joshua Bai và Zack Swanwick (New Zealand), Nguyễn Anh Minh (Việt Nam), Hiroshi Tai (Singapore) và Rintaro Nakano (Nhật Bản) đều góp công lớn trong chiến thắng của đội APGC trước đội tuyển Liên đoàn Golf châu Âu tại Bonallack Trophy hồi tháng 1 ở UAE.

Bảy tháng sau, họ nằm trong nhóm 15 đại diện châu Á - Thái Bình Dương góp mặt ở US Amateur 2025. Giải năm nay quy tụ tới 47 trong tổng số 50 golfer hàng đầu Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR), trong đó châu Á có Anh Minh (hạng 37), Paul Chang (Trung Quốc - hạng 45) và Hiroshi Tai (hạng 46).

APGC nhấn mạnh, Anh Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối tiếp chuỗi phong độ cao ở giải đấu này. Ở tuổi 18 và chuẩn bị vào năm nhất Đại học Oregon State (Mỹ), Anh Minh vừa làm nên lịch sử khi trở thành golfer Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống USGA. Tại chung kết US Junior Amateur tại Trinity Forest Golf Club (Texas), Anh Minh đã dừng bước trước Hamilton Coleman (Mỹ) ở trận tranh ngôi vương.

USGA ghi nhận 5.245 golfer đăng ký dự giải đấu US Amateur 2025, nơi dành cho các golfer nghiệp dư có handicap index không vượt quá 0.4. Con số này chỉ thấp hơn kỷ lục 8.253 golfer năm 2023 và kỷ lục cũ 7.920 người năm 1999.

Trong số 30 quốc gia tham dự, Australia có 4 golfer; Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Thái Lan mỗi nước 2; còn Hong Kong, Singapore và Việt Nam mỗi nước 1 golfer.

screen-shot-2025-08-10-at-154828.png
Declan O’Donovan và Joshua Bai tại Nomura Cup 2024.

Những gương mặt đáng chú ý khác

Một cái tên nổi bật của châu Á - Thái Bình Dương là Declan O’Donovan (Australia). Anh vừa vô địch Canadian Amateur Championship, qua đó giành suất dự US Amateur và sẽ ra mắt PGA Tour tại RBC Canadian Open 2026.

Tại Royal Ottawa Golf Club, O’Donovan thực hiện cú putt birdie dài 30 feet ở hố thứ hai của loạt play-off để hạ Isaiah Ibit (Canada), trở thành golfer Australia đầu tiên đăng quang giải này.

Đồng hành cùng O’Donovan các golfer Australia khác gồm Billy Dowling, Coby Carruthers, Arrow Aarav Shah và Chang Xihuan (Trung Quốc), người từng cùng Anh Minh khoác áo đội Quốc tế tại Junior Presidents Cup năm ngoái.

Danh sách đại diện châu Á - Thái Bình Dương còn có hai golfer Thái Lan Pongsapak Laopakdee và Ratchanon “TK” Chantananuwat. “TK”, hiện theo học tại Đại học Stanford, từng vô địch một giải thuộc Asian Tour khi mới 15 tuổi và từ lâu được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất khu vực.

US Amateur 2025 sẽ diễn ra trên sân The Olympic Club từ ngày 11 - 17/8. Đây là sân golf lâu đời nhất tại Mỹ, được mở cửa từ tháng 5/1860, từng đăng cai 5 kỳ US Open. Trong những ngày tới, 312 golfer sẽ đấu gậy 36 hố trên hai sân par 71 của The Olympic Club (Lake Course và Ocean Course). 64 golfer có điểm số tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Trọng Đạt
