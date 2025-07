Nguyễn Anh Minh: 'Tôi thiếu một chút may mắn'

TPO - Với vị trí Á quân US Junior Amateur Championship 2025, giải đấu từng là bệ phóng cho Tiger Woods, Jordan Spieth hay Scottie Scheffler, Nguyễn Anh Minh không chỉ viết nên cột mốc lịch sử cho golf Việt Nam, mà còn mang giấc mơ góp mặt ở PGA Tour và các giải major trở nên gần hơn bao giờ hết.

Anh Minh cảm thấy thế nào khi giành ngôi Á quân tại US Junior Amateur, một trong những giải golf trẻ danh giá nhất thế giới?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và cả bất ngờ nữa. Trước khi tham dự giải, tôi không nghĩ mình tiến sâu đến vậy. Sau vòng 1 đánh 74 gậy, tôi đã nghĩ: “Thôi, mình xong rồi". Nhưng đến vòng 2, đánh 66 gậy, tôi mới bắt đầu nhen nhóm niềm tin rằng mình có thể đi tiếp. Và khi vào tới chung kết, ở một giải đấu lớn như thế này, đó thực sự là một bất ngờ lớn. Với tôi, giống như một giấc mơ thành hiện thực.

Nhìn lại hành trình 8 vòng đấu tại US Junior Amateur, đâu là thời điểm Minh cảm thấy khó khăn nhất?

Bắt đầu từ tứ kết là tôi đã cảm nhận sức ép rất rõ. Các đối thủ từ vòng này trở đi đều cực mạnh và bản lĩnh như Nicholas Gross hay Qiyou Wu. Họ đều nằm trong nhóm những tay golf trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Bản thân tôi lúc đó cũng bắt đầu thấm mệt, chân hơi mỏi sau nhiều ngày thi đấu liên tục. Dẫu vậy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Không được dừng lại, cứ tiến lên phía trước thôi". Chính niềm tin ấy đã giúp tôi đứng vững trước những thời điểm khó khăn nhất.

Trước chung kết, Anh Minh có cảm thấy áp lực không khi biết rằng nếu vô địch sẽ có tấm vé dự US Open, một trong bốn giải major danh giá nhất thế giới?

Thú thật là không. Tôi đến với US Junior Amateur với mục tiêu chính là học hỏi, trải nghiệm và tận hưởng bầu không khí golf đỉnh cao. Tâm lý tôi rất thoải mái, không có lo lắng gì hết, kể cả sau vòng 1 đánh 74 gậy và đối diện nguy cơ bị loại, hay trước trận chung kết quyết định với Hamilton Coleman. Tôi tự nhủ: “Hãy cứ là chính mình, cố gắng chơi thứ golf tốt nhất của mình, đừng nghĩ quá xa". Có lẽ chính tâm lý thoải mái ấy đã giúp tôi đi đến trận chung kết.

Ở trận chung kết, có lúc Anh Minh bị dẫn 5 Up nhưng đã thu hẹp khoảng cách. Làm thế nào để Minh trở lại mạnh mẽ như vậy?

Khi biết đối thủ ở chung kết là Hamilton Coleman, tôi đã có niềm tin rằng mình hoàn toàn có cơ hội vô địch. Chúng tôi từng gặp nhau ở Junior Invitational tại Sage Valley hồi tháng 3, và tôi biết mình có thể cạnh tranh sòng phẳng với cậu ấy.

Ở chung kết, sau 12 hố đầu bị dẫn 5Up, tôi vẫn không hề mất bình tĩnh. Bởi chỉ cần putt tốt hơn một chút, tôi sẽ thu hẹp được khoảng cách. Và suýt chút nữa tôi đã ngược dòng được thật. Kết thúc 18 hố buổi sáng, khoảng cách chỉ còn 3Up. Buổi chiều thậm chí có lúc Coleman chỉ còn dẫn 1Up, thời điểm mà tôi thực sự cảm thấy tình thế có thể xoay chuyển. Nếu tôi putt tốt hơn, kết quả có lẽ đã khác.

Hôm đó, không hiểu sao khả năng putt của tôi thực sự không ổn. Tôi chọn line tự tin, cảm giác gạt tốt, nhưng bóng không chịu vào. Một phần là do chưa quen với tốc độ green. Ở Việt Nam, tốc độ green thường ở mức 8.5- 9.5, còn ở giải này lên tới 13.5- 14, một sự khác biệt rất lớn.

Với vị trí Á quân ở giải đấu danh giá này, Anh Minh hài lòng nhất điều gì ở bản thân?

Điều tôi tự hào nhất là đã kiểm soát được bản thân và cảm xúc rất tốt. Ở những giải đấu đỉnh cao, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Dù gặp nhiều tình huống bất lợi, tôi không để bản thân mất bình tĩnh hay bị cuốn theo áp lực.

Dĩ nhiên, tôi cảm thấy tiếc vì mình có cơ hội nhưng chưa đủ tốt để giành chiến thắng. Dù vậy, tôi biết mình đã chiến đấu hết mình và không bỏ cuộc.

Việc Anh Minh vào chung kết cho thấy chưa bao giờ giấc mơ góp mặt ở PGA Tour và một giải major lại gần với golf Việt Nam đến thế. Minh nghĩ sao về điều này?

Tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ có cơ hội chơi trên PGA Tour, đặc biệt là ở các giải major. Vừa rồi, nếu vô địch US Junior Amateur thì đã có suất dự US Open rồi đúng không? (cười). Tôi hơi tiếc vì mình chỉ thiếu một chút may mắn.

Nhưng tôi tự hào vì đã tiến tới chung kết, và hy vọng rằng thành tích lần này sẽ truyền cảm hứng cho các em nhỏ đang bắt đầu đến với golf. Tôi muốn các em tin rằng nếu thực sự kiên trì và nỗ lực, các em hoàn toàn có thể vươn tới những đấu trường lớn nhất. Và biết đâu một ngày nào đó, nếu không phải tôi, thì chính các em sẽ mang lá cờ Việt Nam xuất hiện ở các giải major hay các Tour đấu lớn trên thế giới.