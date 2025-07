Vòng đấu 66 gậy giúp Anh Minh tăng hơn 100 bậc trên bảng điểm US Junior Amateur

TPO - Với màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu thứ 2, Nguyễn Anh Minh, tài năng trẻ sáng giá nhất của golf Việt Nam, đã có cú bứt tốc ngoạn mục trên bảng điểm để giành quyền vào vòng đấu đối kháng của giải US Junior Amateur 2025.

Sau vòng đấu mở màn không như ý với 74 gậy (+3), Nguyễn Anh Minh rơi xuống hạng 114, đối mặt nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, ở ngày thi đấu thứ 2, golfer sinh năm 2007 đã thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của golfer trẻ số 1 Việt Nam.

Trên sân Trinity Forest Golf Club đầy thử thách, Anh Minh thi đấu thăng hoa với 6 birdie và chỉ mắc 1 bogey, qua đó hoàn thành vòng 2 với 66 gậy (-5), một trong hai điểm số tốt nhất trong ngày.

Tổng điểm -1 sau 36 hố giúp Anh Minh nhảy vọt hơn 100 bậc lên hạng T13 và hiên ngang tiến vào vòng đấu đối kháng (match play). Đây là lần thứ hai liên tiếp Nguyễn Anh Minh vượt cắt tại giải US Junior Amateur. Ở mùa giải năm ngoái, Anh Minh đã xuất sắc vào đến tứ kết dành cho 8 golfer mạnh nhất.

Trong khi đó, Hồ Anh Huy, một đại diện khác của golf trẻ Việt Nam, cũng đã có vòng đấu thứ 2 đầy cảm xúc. Sau 14 hố, Anh Huy dính tới 4 bogey và đứng trước nguy cơ phải dừng bước.

Nhưng đúng vào thời khắc quyết định, golfer này đã ghi birdie ở hố 18, khép lại vòng đấu với 73 gậy. Với tổng điểm +3 sau 2 vòng, Anh Huy đã vừa đủ điểm để vượt cắt, tiếp tục hành trình tại giải.

Tiger Woods cũng có mặt trên sân để theo dõi con trai thi đấu.

Một nhân vật đáng chú ý, Charlie Woods (con trai huyền thoại Tiger Woods) đã không thể vượt cắt với tổng điểm +14 sau 2 vòng đấu gậy, ở giải đấu nghiệp dư danh giá nơi cha của anh đã từng nhiều lần vô địch.

US Junior Amateur 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 26/7 tại sân Trinity Forest Golf Club (Texas, Mỹ), quy tụ 256 golfer đến từ 32 quốc gia (bao gồm nước chủ nhà Mỹ) tham gia tranh tài. Sau 2 vòng đấu gậy khắc nghiệt, 64 golfer có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Tại vòng 1/32 hôm nay, Anh Minh sẽ thi đấu lúc 13h10 (giờ Mỹ), chạm trán Nicholas Brooks (Mỹ). Trước đó, Hồ Anh Huy sẽ ra sân lúc 10h (giờ Mỹ), chạm trán một golfer chủ nhà khác là Stuart Boulware.

US Junior Amateur được thành lập vào năm 1948, là giải golf đỉnh cao dành cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Giải từng chứng kiến nhiều nhà vô địch về sau trở thành siêu sao hoặc tên tuổi lớn như Tiger Woods(15 major trong kỷ lục 82 cup PGA Tour), Jordan Spieth (ba major trong 13 cup PGA Tour), số một thế giới Scottie Scheffler, người vừa vô địch The Open 2025.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch năm nay, bên cạnh Cúp và huy chương từ USGA, là suất miễn vòng loại tại các kỳ US Junior Amateur tiếp theo; đặc cách tham dự US Amateur 2025 và 2026; vé mời tham dự US Open 2026 (trong tình trạng nghiệp dư).