Lịch sử: Nguyễn Anh Minh vào chung kết US Junior Amateur 2025

TPO - Golf Việt Nam vừa đón nhận một cột mốc lịch sử chưa từng có. Tại sân Trinity Forest Golf Club (Mỹ), tuyển thủ quốc gia 18 tuổi Nguyễn Anh Minh đã xuất sắc giành quyền vào chung kết US Junior Amateur Championship 2025.

Đây không chỉ là chiến tích cá nhân của Nguyễn Anh Minh, mà còn là cột mốc lịch sử cho golf Việt Nam. Từ một quốc gia mà golf vẫn đang trong quá trình phát triển, golf Việt Nam lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở trận chung kết một giải đấu trẻ uy tín bậc nhất thế giới do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) tổ chức.

Trong trận bán kết mới kết thúc, Anh Minh đối đầu với Qiyou Wu, đại diện đến từ Trung Quốc. Golfer Việt Nam khởi đầu bùng nổ, dẫn tới 5 Up chỉ sau 6 hố, tạo lợi thế áp đảo trước đối thủ.

Dù Wu nỗ lực rút ngắn cách biệt, Anh Minh vẫn duy trì phong độ ổn định và khép lại trận đấu ở hố 15 với chiến thắng 4&3, qua đó thẳng tiến vào chung kết.

Ở trận tứ kết cùng ngày trước đó, golfer số 1 Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng khi vượt qua golfer chủ nhà Mỹ Nicholas Gross với tỷ số 3&1.

US Junior Amateur 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 26/7 tại sân Trinity Forest Golf Club (Texas, Mỹ), quy tụ 256 golfer trẻ đến từ 32 quốc gia, trong đó nhiều gương mặt thuộc nhóm top đầu bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR).

Từ vòng đấu loại, Anh Minh lần lượt vượt qua các chặng đường khắc nghiệt: top 64, top 32, top 16, tứ kết và bán kết, để trở thành golfer Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải đấu do USGA tổ chức.

Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục đỉnh cao của Anh Minh là Hamilton Coleman, đại diện chủ nhà Mỹ. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 26/7 (giờ Việt Nam), theo thể thức 36 hố, được ví như “cuộc đua marathon” đòi hỏi cả thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu bền bỉ.

US Junior Amateur được thành lập vào năm 1948, là giải đấu trẻ uy tín bậc nhất thế giới do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức. Giải từng chứng kiến nhiều nhà vô địch về sau trở thành siêu sao hoặc tên tuổi lớn như Tiger Woods (15 major trong kỷ lục 82 cup PGA Tour), Jordan Spieth (ba major trong 13 cup PGA Tour), số một thế giới Scottie Scheffler, người vừa vô địch The Open 2025.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch năm nay, bên cạnh Cúp và huy chương từ USGA, là suất miễn vòng loại tại các kỳ US Junior Amateur tiếp theo; đặc cách tham dự US Amateur 2025 và 2026; vé mời tham dự US Open 2026 (trong tình trạng nghiệp dư).