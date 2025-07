Anh Minh, Anh Huy sẵn sàng chinh phục US Junior Amateur 2025

TPO - Nguyễn Anh Minh và Hồ Anh Huy là hai đại diện ưu tú của golf Việt Nam góp mặt tại US Junior Amateur Championship 2025, giải đấu đỉnh cao dành cho những tài năng golf trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Trevor Gutschewski là đương kim vô địch US Junior Amateur.

Sân chơi hàng đầu cho golf trẻ

US Junior Amateur 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26/7 tại hai sân golf hàng đầu của bang Texas (Mỹ): Trinity Forest Golf Club và Brook Hollow Golf Club (chỉ dùng cho vòng đấu gậy). Giải đấu năm nay thu hút tổng cộng 256 golfer đến từ 32 quốc gia (bao gồm nước chủ nhà Mỹ) tham gia tranh tài.

Sau 2 vòng đấu gậy khắc nghiệt,64 golfercó thành tích tốt nhất đủ điều kiện sẽ bước vào vòng đấu đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch vô cùng danh giá, bao gồm: Cúp và huy chương từ USGA; miễn vòng loại tại các kỳ US Junior Amateur tiếp theo; đặc cách tham dự US Amateur 2025 và 2026; đặc cách tham dự US Open 2026 tại sân Shinnecock Hills (trong tình trạng nghiệp dư).

Lịch sử US Junior Amateur, được thành lập vào năm 1948, có nhiều cựu vô địch về sau trở thành siêu sao hoặc tên tuổi lớn trong golf đỉnh cao như Tiger Woods(15 major trong kỷ lục 82 cup PGA Tour), Jordan Spieth (ba major trong 13 cup PGA Tour), đương kim số một thế giới Scottie Scheffler.

Hai niềm hy vọng Anh Minh và Anh Huy

Nguyễn Anh Minh (2007) có lần thứ hai liên tiếp tham dự US Junior Amateur. Mùa giải năm ngoái, Anh Minh đã làm nên lịch sử khi lọt vào đến tứ kết, trở thành một trong hai đại diện quốc tế, cùng với Xihuan Chang (Trung Quốc), góp mặt ở vòng đấu này. Anh Minh sau đó đã dừng bước trước chính Xihuan Chang ở trận đối đầu trực tiếp.

Năm nay, Anh Minh được USGA vinh danh và giới thiệu trên website chính thức như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất, cho thấy sự ghi nhận quốc tế dành cho tài năng trẻ số một của golf Việt Nam hiện tại.

Anh Minh (hạng 51 thế giới), cũng nằm trong Top 5 VĐV có thứ hạng WAGR cao nhất trong danh sách thi đấu năm nay, cùng với các tên tuổi đáng chú ý như: Miles Russell (hạng 18) – nhà vô địch Junior Invitational 2025; Luke Colton (25) – á quân Western Junior; Tyler Watts (45) – đương kim á quân US Junior Amateur; Xihuan Chang (98).

Ngoài ra, giải đấu còn có sự góp mặt của Charlie Woods (con trai của huyền thoại Tiger Woods) hay Jackson Byrd (con trai của Jonathan Byrd, người từng 5 lần vô địch PGA Tour, đạt danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất PGA Tour năm 2002 và là thành viên tuyển Walker Cup Mỹ 1999).

Trong khi đó, Hồ Anh Huy sẽ có lần đầu tiên ra mắt tại đấu trường golf trẻ lớn nhất thế giới. Thành viên đội tuyển golf quốc gia giành suất trực tiếp nhờ nằm trong Top 100 WAGR.

Theo lịch thi đấu, vòng đấu gậy đầu tiên sẽ diễn ra trong ngày 21/7 (giờ Mỹ): Hồ Anh Huy sẽ xuất phát lúc 8:48 tại sân Trinity Forest Golf Club, còn Nguyễn Anh Minh ra sân vào lúc 13:36 tại Brook Hollow Golf Club.