Thua ngược đầy tiếc nuối, Nguyễn Anh Minh dừng bước ở vòng 1/8 Western Amateur

Đối thủ của Anh Minh, Garrett Endicott, là golfer chủ nhà Mỹ sinh năm 2003, hiện xếp hạng 57 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và là thành viên đội tuyển golf trường Đại học Mississippi. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Endicott đã chứng minh được bản lĩnh trong một trận đấu căng thẳng kéo dài đến hố cuối.

Trận đấu diễn ra kịch tính trên sân Skokie Country Club (Illinois, Mỹ). Sau khi hòa điểm ở 9 hố đầu tiên, Anh Minh chơi bùng nổ, liên tiếp ghi những điểm số quan trọng để vươn lên dẫn trước tới 3 Up sau hố 14. Khi chiến thắng tưởng chừng nằm trong tầm tay, thế trận lại xoay chuyển theo chiều hướng bất lợi cho golfer trẻ người Việt Nam.

Trong 4 hố cuối, Anh Minh mắc những sai lầm đáng tiếc, trong khi Endicott thi đấu thăng hoa với những cú gạt và những pha xử lý chính xác ở các hố quyết định. Kết quả, Anh Minh để đối thủ lội ngược dòng, thua 1 Down tại hố 18, một kết cục đầy tiếc nuối khi anh đã có lợi thế rất lớn trước đó.

Anh Minh (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) nằm trong top 16 golfer xuất sắc nhất Western Amateur 2025.

Dù dừng bước, màn trình diễn của Nguyễn Anh Minh tại Western Amateur vẫn để lại nhiều dấu ấn. Trước đó, anh đã xuất sắc vượt qua vòng stroke play đầy khắc nghiệt để góp mặt trong top 16 golfer xuất sắc nhất, trở thành một trong số ít golfer châu Á lọt vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Western Amateur, giải đấu được ví như “đỉnh Everest của golf nghiệp dư”, luôn là thử thách khắc nghiệt cho mọi golfer trẻ, nơi nhiều huyền thoại như Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil Mickelson từng ghi dấu ấn. Thành tích vào tới vòng 1/8 một lần nữa chứng minh sự tiến bộ vượt bậc và bản lĩnh thi đấu quốc tế của Nguyễn Anh Minh.

Hành trình của Anh Minh tại Mỹ chưa dừng lại. Sau ngôi vị Á quân US Junior Amateur và Western Amateur, golfer 18 tuổi sẽ tiếp tục chinh phục một thử thách lớn khác: US Amateur Championship 2025, giải đấu được tổ chức trên sân The Olympic Club (California), nơi quy tụ những tay golf nghiệp dư xuất sắc nhất thế giới.