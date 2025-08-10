Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định nữ Timor Leste vs nữ Myanmar,16h30 ngày 10/8: Khó có bất ngờ

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá nữ Timor Leste vs nữ Myanmar, giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, lúc 16h30 ngày 10/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến kịch bản nữ Timor Leste có thể tạo bất ngờ trước nữ Myanmar là rất mong manh.

screen-shot-2025-08-10-at-113203.png

Nhận định trước trận đấu

Tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U23 Australia ở trận ra quân giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025. Đội bóng này không chỉ hóa giải sức mạnh thể hình và khả năng không chiến của đối thủ, mà còn chơi bản lĩnh để giành trọn 3 điểm.

Ba điểm trọn vẹn trong trận ra quân không chỉ giúp Myanmar chiếm vị trí thuận lợi ở bảng đấu, mà còn tiếp thêm sự hưng phấn cho hành trình đầy tham vọng tại giải. Nếu giành chiến thắng trước Timor Leste, cánh cửa vào bán kết sẽ rộng mở, thậm chí Myanmar có thể sớm giành vé trước một vòng đấu nếu Australia tiếp tục thất bại trước Philippines ở trận đấu diễn ra ngay sau đó.

Trên thực tế, 3 điểm trước Timor Leste được xem là mục tiêu “trong tầm tay” bởi đối thủ này yếu hơn hẳn về cả chuyên môn lẫn tư duy chiến thuật.

Timor Leste vừa trải qua trận thua nặng nề 0-7 trước Philippines, một kết quả phản ánh rõ những hạn chế mà họ đang gặp phải. Từ khâu tổ chức chiến thuật đến khả năng phối hợp, từ việc chống bóng bổng đến kiểm soát không gian, đội bóng này bộc lộ nhiều khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự.

Dù từng thắng Mông Cổ 3-1, nhưng khi gặp các đối thủ mạnh hơn như Thái Lan, Ấn Độ hay Philippines, Timor Leste đều thua với cách biệt lớn. Khả năng cầm bóng của họ hạn chế, các pha triển khai tấn công thiếu sự kết nối và hầu như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Với những gì đã thể hiện, việc họ giữ sạch lưới trước Myanmar là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, nữ Timor Leste thắng 1, hòa 1 và thua 3. Con số này với nữ Myanmar là 4 thắng và thua 1.

Hai đội mới gặp nhau một lần trong quá khứ với chiến thắng nghiệp về nữ Myanmar.

Thông tin lực lượng

Hai đội có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến:

Nữ Timor Leste: Gorette da Costa, Conceicao, Brigida da Costa, belo, Duarte, Amaral, Martins, Fernandes, Soares, Dolores Costa Grace Sim.

Nữ Myanmar: Nyein Myo, Yu YaOo, Phwe Phyu, Mon Myint, Htet Wai, Phyu Win, Thaw Thaw, Win Theingi, Khaing Yu Par.

Dự đoán tỷ số: Nữ Timor Leste 0-4 nữ Myanmar

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#bóng đá nữ Đông Nam Á #nữ Myanmar vs nữ Timor Leste #kết quả bóng đá nữ 2025 #nhận định bóng đá nữ Đông Nam Á #đội hình nữ Myanmar #đội hình nữ Timor Leste #lịch sử đối đầu bóng đá nữ #phong độ bóng đá nữ Đông Nam Á #kèo bóng đá nữ Myanmar #giải vô địch nữ Đông Nam Á

