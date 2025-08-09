HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như nói lời tâm huyết trước trận quyết đấu của đội tuyển nữ Việt Nam với Indonesia

TPO - Ông Mai Đức Chung mong các CĐV sẽ đến Hải Phòng thật đông đảo để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu tại vòng 2 giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á với Indonesia.

“Thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ luôn tạo nên động lực lớn cho các cầu thủ. Tôi mong người hâm mộ Hải Phòng và cả nước sẽ đến ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đội sẽ nỗ lực để giành kết quả cao nhất”-HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Lúc 19h30 hôm nay 9/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt 2 bảng A, giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đánh bại Campuchia 6-0. So với Indonesia, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu với Indonesia sẽ quan trọng do ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam gặp kình địch Thái Lan. Chiến thắng trước Indonesia vì vậy sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé vào bán kết, đồng thời tạo sự chủ động trong tiếp cận trận đấu ở cuộc đối đầu Thái Lan sau đó.

Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ cô và các đồng đội cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Huỳnh Như cho biết:

“Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận để giành chiến thắng và cuối cùng là chức vô địch. Thi đấu trên sân nhà vừa là động lực nhưng cũng là áp lực. Chúng tôi mong nhận được sự cổ vũ của các CĐV Hải Phòng và Việt Nam để tiếp thêm niềm tin và động lực”.

Liên quan 2 trận đấu này, VFF cho biết vẫn tiếp tục bán vé phục vụ khán giả với 2 mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Khán giả có thể mua qua trang website datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPay. VFF cũng khuyến nghị CĐV đảm bảo an toàn khi đến sân, không mang theo các vật liệu cháy, nổ.