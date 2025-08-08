Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U20 nữ Việt Nam đại thắng 6-0, là đại diện Đông Nam Á duy nhất toàn thắng ở vòng loại châu Á

Đặng Lai

TPO - Ở trận đấu thứ 2 thuộc vòng loại U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 6-0 trước Hồng Kông Trung Quốc. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á toàn thắng từ đầu vòng loại.

530221673-1084243847242861-4038646684233727053-n.jpg

Ở cuộc đối đầu vừa kết thúc vào tối 8/8, các cầu thủ Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận trước một Hồng Kông Trung Quốc yếu hơn hoàn toàn. Các cầu thủ áo đỏ chỉ có thể phá bóng càng xa khung thành càng tốt. Họ được may mắn song hành trong 20 phút đầu với 2 tình huống dứt điểm đưa bóng đập cột dọc xà ngang từ phía U20 nữ Việt Nam. Tuy nhiên phút 16, Hồng Kông Trung Quốc vẫn nhận bàn thua.

Và liên tiếp sau đó, đội bóng này phải vào lưới nhặt bóng từ những tình huống tấn công đơn giản của U20 nữ Việt Nam. Đến phút 67, tỷ số đã là 5-0 nghiêng về U20 nữ Việt Nam sau khi Lưu Vân ghi bàn. Cô tận dụng sai lầm của các hậu vệ đối phương để có bàn thắng thứ 5.

Với mật độ 2 ngày một trận, ban huấn luyện Việt Nam quyết định thay một số vị trí chủ chốt để giữ sức cho các cầu thủ. Tuy nhiên Hồng Kông Trung Quốc quá yếu đuối để có thể gây ra khó khăn cho Việt Nam. Phút 90, đội ấn định chiến thắng 6-0 để kết thúc 2 lượt trận đầu tiên với 6 điểm trọn vẹn.

529729102-1084243790576200-8343070392534642090-n.jpg
U20 nữ Việt Nam áp đảo tại bảng B vòng loại châu Á - ảnh VFF

U20 Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á thắng 2 trận đầu. Tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, khu vực chỉ có 8 đội tham dự. Thái Lan là chủ nhà nên được miễn đá vòng loại trong khi Brunei và Philippines rút tên. Ở loạt trận đầu, Việt Nam và Myanmar giành chiến thắng. Trong khi ở lượt thứ 2, Myanmar bị Indonesia cầm hòa 2-2.

Các đại diện khác của Đông Nam Á đều thua rất đậm. Malaysia thua nặng nề, Brunei và Singapore cũng thua tan tác, Lào trắng tay cả 2 trận còn Indonesia hòa cả 2.

Với 6 điểm sau 2 lượt đầu, U20 nữ Việt Nam coi như sẽ giành vé dự vòng chung kết. Trận cuối với Kyrgyzstan, đội chỉ cần hòa hoặc không thua quá đậm thì sẽ dẫn đầu bảng kèm vé vào thẳng.

Đặng Lai
