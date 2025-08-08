Tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á

TPO - Ngày 7/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, vững vàng ở ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

Trong đợt xếp hạng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung được cộng thêm 2,09 điểm nhờ thành tích toàn thắng 3 trận tại Vòng loại châu Á 2026( đồng thời là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027) trước Maldives 7-0, UAE 6-0 và Guam 4-0.

Xếp sau Việt Nam trong khu vực là Philippines với hạng 39 thế giới, tăng 2 bậc. Thái Lan tụt 7 bậc, xuống hạng 53.

Trên bình diện châu lục, tuyển nữ Việt Namđứng thứ 6 châu Á, sau Nhật Bản (hạng 8 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha vượt Mỹ để lên ngôi số 1. Thụy Điển tăng 3 bậc lên hạng 2 sau 4 trận thắng tại VCK UEFA Women’s Euro 2025. Đội tuyển Anh tăng 1 bậc lên hạng 4, còn Đức tụt xuống hạng 5.

Việc giữ vững thứ hạng phản ánh phong độ ổn định của tuyển nữ Việt Nam thời gian qua, đồng thời tạo đà cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 11/12 tới.