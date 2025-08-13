Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU

TPO - Cho đến nay, việc MU chi ra 85 triệu euro cho Benjamin Sesko vẫn khiến tất cả bất ngờ, sau đó tìm hiểu chân sút 22 tuổi người Slovenia là ai, sở hữu những phẩm chất gì khiến Ban lãnh đạo Quỷ đỏ bạo chi, bất chấp tình hình tài chính không mấy sáng sủa?

Radece là một thị trấn nhỏ ở thung lũng Lower Sava phía đông Slovenia. Dĩ nhiên không ai biết đến nó, và lần duy nhất những người ở Radece được mở mày mở mặt là khi lễ hội khoai tây chiên thế giới được tổ chức tại đây năm 2009.

Nhưng lễ hội ấy đã xảy ra quá lâu để trôi dần khỏi ký ức. May thay, 2.000 dân Radece cũng không cần đến nó nữa bởi bây giờ họ đã có một niềm tự hào khác, buộc cả thế giới phải tìm hiểu xem Radece nằm ở đâu. Tất cả đều tò mò muốn biết nơi Benjamin Sesko, người được coi là “Erling Haaland mới” và thần tượng Zlatan Ibrahimovic vừa chuyển đến MU với mức giá 85 triệu euro, đã sinh ra.

Như đã nói, thị trấn Radece quá nhỏ để bất cứ ai làm gì cũng không qua được mắt dân làng. Vì vậy, người ta có thể kể vanh vách rằng ngày xưa, khi Sesko còn nhỏ, cậu thường la cà ở các sân bóng trong thị trấn để xem ông bố Ales chơi bóng. Sesko chẳng học được gì mấy bởi bố anh là thủ môn, nhiệm vụ chính là giữ sạch mành lưới. Còn Sesko thích đá tiền đạo và phá lưới đối phương.

Benjamin Sesko đắt giá nhất trong số 4 tân binh mùa hè này của MU.

Mặc dù vậy, món quà lớn nhất Sesko được thừa hưởng từ bố chính là chiều cao phi lý, mới 16 tuổi đã cao 1m92. Anh sớm trở nên nổi tiếng bởi vóc dáng khổng lồ cùng tài nghệ ghi bàn siêu đỉnh. Cách đây vài năm, tờ Guardian đã đưa Sesko vào danh sách 60 cầu thủ triển vọng nhất thế giới. Trong đó, chân sút người Slovenia được mô tả là “nhanh nhẹn và kỹ thuật đến mức có thể mang đến rắc rối cho bất cứ hậu vệ nào”, đồng thời “cũng rất cơ động, năng nổ để không ngừng di chuyển, không ngừng gây áp lực cho hàng thủ đội bạn”.

Nổi tiếng sớm, cùng đá tiền đạo, sở hữu khối cơ bắp đáng ngưỡng mộ và ghi bàn bùng nổ, không ngạc nhiên khi Sesko được so sánh với Haaland. Thế nhưng đại diện của Sesko, Elvis Basanovic lại suy nghĩ khác. “Thoạt nhìn họ có thể giống nhau, nhưng không phải”, Basanovic nói, “Haaland hoang dã và giàu năng lượng, Sesko chơi đồng đội, kỹ thuật và tốc độ hơn”.

Với tư cách người đại diện, Basanovic đương nhiên sẽ nói những điều tuyệt vời về thân chủ, đồng thời cố gắng xây dựng thương hiệu cá nhân cho Sesko thay vì núp dưới cái bóng của Haaland. Nhưng Basanovic không phóng đại quá nhiều. Về mặt thống kê, tốc độ của Sesko thực sự đáng nể khi từng đạt 36,2km/h, nhanh hơn cả Kylian Mbappe.

Sesko sở hữu kỹ thuật đáng nể bất chấp thể hình cao lớn.

Một tuyển trạch viên ở Premier League cho biết thêm, các pha xử lý của Sesko luôn bao gồm yếu tố kỹ thuật trong đó. "Hãy nhìn cách cậu ấy nhận bóng. Sesko cao và nhanh nhẹn, đồng thời kỹ thuật tốt đến mức ngay cả khi các đồng đội chuyền bóng thiếu chính xác, cậu ấy vẫn có thể làm được điều gì đó với nó. Cậu ta cũng xử lý tốt bằng chân với những đường chuyền ở độ cao ngang đầu đối với hầu hết các cầu thủ", ông nói.

Các phẩm chất ưu việt khiến Sesko không còn là của riêng Radece. Dortmund, Juventus, Man City và Ajax nhanh chóng tìm đến, lôi kéo Sesko khi anh mới 16 tuổi. Nhưng thật bất ngờ, anh lại chọn Salzburg. Điểm mấu chốt nằm ở bản phân tích chi tiết mà Salzburg dành cho Sesko, nói rõ các điểm mạnh yếu, tại sao anh lại phù hợp với CLB và cả kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo.

Vậy là với bản hợp đồng trị giá 1 triệu rưỡi euro đến Salzburg, Sesko trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Slovenia. Cũng không mất nhiều thời gian để anh cho thấy mình xứng đáng nhận được sự kỳ vọng lớn lao. Trong hai mùa 2021/22 và 2022/23, Sesko ghi 29 bàn và sở hữu 11 kiến tạo ở mọi đấu trường.

Sesko đã tham gia vào 47 bàn thắng trong hai mùa khoác áo RB Leipzig.

Với những bước đi thận trọng, Sesko một lần nữa từ chối các đội bóng lớn, bao gồm cả MU, để gia nhập RB Leipzig. 39 bàn, 8 kiến tạo sau 87 trận trong hai mùa 2023/24, 2024/25 là đủ ấn tượng để MU quay trở lại. Và lần này, Sesko đã sẵn sàng cho thử thách tại Premier League.

Ở đất nước Slovenia, đây đương nhiên là một sự kiện lớn. Họ vốn không phải quốc gia sản sinh ra những siêu sao thể thao. Tuy nhiên mọi thứ đang dần thay đổi, khi Luka Doncic trở thành cầu thủ bóng rổ 5 lần lọt vào NBA All-Star, và Tadej Pogacar vừa giành chức vô địch Tour de France lần thứ tư. Tiếp theo là Sesko, người mới 22 tuổi nhưng đã 41 lần khoác ĐTQG, ghi 16 bàn, sau đó khoác áo một đội bóng tầm cỡ với phi vụ chuyển nhượng đắt giá.

Nhưng dù tiến lên vị thế siêu sao, Sesko vẫn là một người Slovenia điển hình. Đó là một cầu thủ kiên trì, tràn đầy quyết tâm và vô cùng tham vọng trên sân. Bên ngoài, Sesko được biết đến là một chàng trai bình dị, ít phô trương, luôn sẵn sàng lắng nghe và vẫn đang tiếp tục học hỏi.

Như Ruben Amorim nói, Sesko sở hữu những phẩm chất mà MU cần, đồng thời có rất nhiều tiềm năng phát triển. Trong giai đoạn Quỷ đỏ thay đổi mạnh mẽ và tái cấu trúc toàn diện, tân binh 22 tuổi có thể trở thành nhân tố quan trọng trong nhiều năm tới.