Thêm 9 tân binh trong đội hình, ông Popov trả lời thế nào khi nhắc đến Công an Hà Nội?

TPO - Thể Công Viettel hướng đến chức vô địch LPBank V-League 2025/26 nên theo HLV Velizar Popov, việc gặp đối thủ nào ở trận ra quân không quan trọng, dù đó là Công an Hà Nội.

“Chúng tôi sẽ gặp tất cả các đội nên không quan trọng ai là đối thủ đầu tiên. Điều quan trọng là bạn kết thúc mùa giải như thế nào”-HLV Velizar Popov cho biết.

Thể Công Viettel sẽ gặp Công an Hà Nội-đội vừa vô địchSiêu cúp Quốc gia 2024/25-cúp THACO sau chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định tại Thiên Trường. Mùa giải năm nay, Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành chức vô địch.

Để chuẩn bị, trong danh sách chuẩn bị cho mùa giải mới, Thể Công Viettel đăng ký 9 tân binh, gồm 5 nội binh và 4 là ngoại binh và Việt kiều. Họ cũng vừa ký hợp đồng với tiền đạo Việt kiều Anh 18 tuổi Williams Lee Oliver Grant. Đây là bước chuẩn bị cho tương lai gần của Thể Công Viettel.

Tại Lễ xuất quân ngày 11/8, Thể Công Viettel cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 cầu thủ vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 cùng đội tuyển U23 Việt Nam, gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Tuấn Phong và Thành Đạt. HLV Popov cho biết dàn cầu thủ trẻ sẽ là tương lai của Thể Công Viettel.