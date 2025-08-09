Thể Công Viettel - đội bóng 'săn' Việt kiều tích cực nhất LPBank V.League mùa mới

TPO - Thể Công Viettel vừa công bố thương vụ chiêu mộ Lee Williams, tiền đạo mang 2 dòng máu Anh và Việt Nam. Cầu thủ 18 tuổi này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa dưới màu áo lính.

Viettel ra mắt Lee Williams

Trong thông báo mới nhất trên trang chủ, CLB Thể Công Viettel xác nhận đã chiêu mộ thành công Williams Lee. Tiền đạo Việt kiều Anh năm nay 18 tuổi có chiều cao 1m88, thi đấu ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Trước khi gia nhập Thể Công Viettel, Lee Williams đã trải qua quãng thời gian khoác áo Warrington Town (giải hạng 6 Anh) theo dạng cho mượn từ Stockport County. Anh ra sân 16 trận ở sân, ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo. Sau khi hết hợp đồng với U18 Stockport Count, anh quyết định về Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Đáng chú ý, Lee Williams đã ký hợp đồng với Viettel nhưng anh lại không được đăng ký tham dự giai đoạn lượt đi LPBank V.League 1 mùa giải tới. Lý do vì Thể Công Viettel đã dùng hết quota cầu thủ Việt kiều. Trước đó, họ đã ký với Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng.

Damian Vũ Thanh An sinh năm 2003 nên hoàn toàn có thể tham dự SEA Games 33

Colonna là trung vệ Việt kiều Mỹ. Anh đã có 1 mùa thử sức mình tại V.League trong màu áo Hà Nội FC. Nhìn chung, cầu thủ này thi đấu tròn vai. Anh cần thêm nỗ lực để bật lên ở sân chơi V.League, xa hơn là giành chỗ đứng ở ĐT Việt Nam. Damian Vũ Thanh An trưởng thành từ môi trường bóng đá Ba Lan. Anh được ký hợp đồng sau quãng thời gian thử việc thành công ở Viettel.

Trong khi đó, Thanh Tùng gắn bó với bóng đá CH Séc. Tiền đạo 26 tuổi từng ra sân tại V.League trong màu áo Bình Định. Anh đã có quốc tịch Việt Nam do ba mẹ đều là người Việt Nam. Các cầu thủ này sẽ giúp Viettel có thêm phương án nhân sự cho mùa giải mới. Thậm chí với Lee Williams và Damian Vũ Thanh An, U23 Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn cho SEA Games 33.

Như vậy, Viettel đang sở hữu đến 4 cầu thủ Việt kiều.Tại giải đấu số 1 Việt Nam hiện tại, Viettel là CLB sở hữu nhiều Việt kiều nhất.