Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thể Công Viettel - đội bóng 'săn' Việt kiều tích cực nhất LPBank V.League mùa mới

Đặng Lai

TPO - Thể Công Viettel vừa công bố thương vụ chiêu mộ Lee Williams, tiền đạo mang 2 dòng máu Anh và Việt Nam. Cầu thủ 18 tuổi này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa dưới màu áo lính.

529453906-755749217206527-4352546709961225340-n.jpg
Viettel ra mắt Lee Williams

Trong thông báo mới nhất trên trang chủ, CLB Thể Công Viettel xác nhận đã chiêu mộ thành công Williams Lee. Tiền đạo Việt kiều Anh năm nay 18 tuổi có chiều cao 1m88, thi đấu ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Trước khi gia nhập Thể Công Viettel, Lee Williams đã trải qua quãng thời gian khoác áo Warrington Town (giải hạng 6 Anh) theo dạng cho mượn từ Stockport County. Anh ra sân 16 trận ở sân, ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo. Sau khi hết hợp đồng với U18 Stockport Count, anh quyết định về Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Đáng chú ý, Lee Williams đã ký hợp đồng với Viettel nhưng anh lại không được đăng ký tham dự giai đoạn lượt đi LPBank V.League 1 mùa giải tới. Lý do vì Thể Công Viettel đã dùng hết quota cầu thủ Việt kiều. Trước đó, họ đã ký với Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Dương Thanh Tùng.

528703469-754203287361120-3523419441364030931-n.jpg
Damian Vũ Thanh An sinh năm 2003 nên hoàn toàn có thể tham dự SEA Games 33

Colonna là trung vệ Việt kiều Mỹ. Anh đã có 1 mùa thử sức mình tại V.League trong màu áo Hà Nội FC. Nhìn chung, cầu thủ này thi đấu tròn vai. Anh cần thêm nỗ lực để bật lên ở sân chơi V.League, xa hơn là giành chỗ đứng ở ĐT Việt Nam. Damian Vũ Thanh An trưởng thành từ môi trường bóng đá Ba Lan. Anh được ký hợp đồng sau quãng thời gian thử việc thành công ở Viettel.

Trong khi đó, Thanh Tùng gắn bó với bóng đá CH Séc. Tiền đạo 26 tuổi từng ra sân tại V.League trong màu áo Bình Định. Anh đã có quốc tịch Việt Nam do ba mẹ đều là người Việt Nam. Các cầu thủ này sẽ giúp Viettel có thêm phương án nhân sự cho mùa giải mới. Thậm chí với Lee Williams và Damian Vũ Thanh An, U23 Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn cho SEA Games 33.

Như vậy, Viettel đang sở hữu đến 4 cầu thủ Việt kiều.Tại giải đấu số 1 Việt Nam hiện tại, Viettel là CLB sở hữu nhiều Việt kiều nhất.

Đặng Lai
#V.League #kết quả V.League #tin bóng đá #Lee Williams #tin vleague #chuyển nhượng vleague #thể công viettel #Kyle Colonna #Velizar Popov #viettel #cầu thủ nhập tịch #việt kiều

Xem thêm

Cùng chuyên mục