Đánh bại Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội lần đầu giành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu mang tính biểu tượng rất cao của thể thao đỉnh cao - nơi vinh danh những thành tích vượt trội, tinh thần thi đấu cao thượng và cống hiến của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Với sự quan tâm lớn từ truyền thông, khán giả và giới chuyên môn, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia vượt trên ý nghĩa một danh hiệu danh giá mà còn là sân chơi khẳng định đẳng cấp, tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.