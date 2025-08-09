Sân Thiên Trường rực lửa trước trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:

CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt Nam.