Sân Thiên Trường rực lửa trước trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:
CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.
CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt Nam.
Để cổ vũ Thép Xanh Nam Định trong trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 tại Thiên Trường, anh Nguyễn Văn Sơn cùng gia đình đã đi xe từ Đô Lương (Nghệ An) và kịp có mặt trước giờ bóng lăn. Với niềm tin mạnh mẽ dành cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, anh Sơn dự đoán đội nhà sẽ bảo vệ thành công Siêu Cúp với chiến thắng 3-1.
Chú Nguyễn Văn Hường (Hà Nội) là cổ động viên lâu năm của Công an Hà Nội. Mặc dù rất tin tưởng và đội bóng mình yêu mến nhưng chú cho rằng trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 sẽ rất căng thẳng và khó đoán. “Với sức mạnh, lực lượng hiện có của hai đội, tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Khi ấy, đội nào bản lĩnh hơn và may mắn hơn sẽ giành chiến thắng”, chú Hường cho biết.
Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức, phát huy tinh thần trách nhiệm của địa phương đăng cai để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho trận đấu. Mong rằng trong tương lai, sân Thiên Trường sẽ tiếp tục được lựa chọn tổ chức siêu cúp lần thứ ba
Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.
Trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO không bán bản quyền phát sóng trận đấu nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho người hâm mộ.
Ngoài việc FPT Play là đơn vị duy nhất sản xuất chương trình phát sóng trực tiếp, các đài truyền hình khác có nhu cầu thông tin về trận siêu cúp đều được tạo điều kiện tác nghiệp tối đa theo sự điều hành chung của Ban Tổ chức trận siêu cúp.