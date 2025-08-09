Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Sân Thiên Trường rực lửa trước trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO

Nhóm phóng viên

TPO - Đây là lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:

CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt Nam.

photo Ngôi sao Việt kiều Brandon Ly không có mặt trong đội hình thi đấu của Công an Hà Nội
8b381053d30f5b51021e.jpg
Ngôi sao Việt kiều Brandon Ly của Công an Hà Nội có mặt tại Thiên Trường cùng gia đình. Tuy nhiên, anh không có trong danh sách đăng ký thi đấu hôm nay.
photo Những 'bóng hồng' trên sân Thiên Trường
d9e366045258da068349.jpg
0422dedfea8362dd3b92.jpg
0410f8edccb144ef1da0.jpg
c265ff82cbde43801acf.jpg
124.jpg

Để cổ vũ Thép Xanh Nam Định trong trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 tại Thiên Trường, anh Nguyễn Văn Sơn cùng gia đình đã đi xe từ Đô Lương (Nghệ An) và kịp có mặt trước giờ bóng lăn. Với niềm tin mạnh mẽ dành cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, anh Sơn dự đoán đội nhà sẽ bảo vệ thành công Siêu Cúp với chiến thắng 3-1.

photo Khán giả đang lấp đầy khán đài sân Thiên Trường
e958347c-7cf8-44ff-ab19-e86e3aa6b0be.jpg
e224208f-e087-4ea2-9a7a-fc9dd354f2f9.jpg
fd1a229d-7a85-4696-a55f-988bed0e9c7a.jpg
458188ab-a23e-49d5-9758-4c84ef26b7aa.jpg
a884903e-1be3-4564-9f4b-028e3cf6d8e2.jpg
qoute Trận siêu cúp khó đoán
ef04dd849fd817864ec9.jpg

Chú Nguyễn Văn Hường (Hà Nội) là cổ động viên lâu năm của Công an Hà Nội. Mặc dù rất tin tưởng và đội bóng mình yêu mến nhưng chú cho rằng trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 sẽ rất căng thẳng và khó đoán. “Với sức mạnh, lực lượng hiện có của hai đội, tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Khi ấy, đội nào bản lĩnh hơn và may mắn hơn sẽ giành chiến thắng”, chú Hường cho biết.

video Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt
photo Công tác chuẩn bị hoàn hảo
c2f58d472c1aa444fd0b.jpg
Để góp phần nâng cao chất lượng trận đấu, sân Thiên Trường cũng vừa thay mặt cỏ mới. Giống cỏ được lựa chọn là Zoysia chuyên sử dụng cho các sân vận động đẳng cấp quốc tế, đồng thời phù hợp với khu vực nhiệt đới nóng ẩm gió mùa và khí hậu Đông Nam Á.
546875d0d48d5cd3059c.jpg
Hệ thống chiếu sáng cũng được duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo dàn đèn phải ở tình trạng tốt nhất, cung cấp ánh sáng bao phủ toàn khu vực sân vận động trong suốt quá trình diễn ra trận Siêu Cúp được bắt đầu lúc 18h00.
7eeae8544909c1579818.jpg
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức, Siêu súp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO tiếp tục kiên định với các giá trị cốt lõi về một trận đấu đỉnh cao, thỏa mãn tình yêu bóng đá của người hâm mộ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng tầm bóng đá Việt Nam như nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trận siêu cúp, nhấn mạnh.
photo Sân Thiên Trường sẵn sàng cho trận đấu đỉnh cao
013d7a0d6550ed0eb441.jpg
2c4c2a783525bd7be434.jpg
1f24d33ecf63473d1e72.jpg
report Siêu cúp sử dụng công nghệ VAR
577122303d6db533ec7c.jpg
Sau lần đầu áp dụng ở trận Siêu cúp Quốc gia 2023 tại sân vận động Hàng Đẫy, công nghệ VAR liên tục được triển khai ở các trận siêu cúp tiếp theo.
db9197da888700d95996.jpg
9c2ac33cdf61573f0e70.jpg
Trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO, FIFA sẽ cử đại diện dự khán, đồng thời kiểm tra kỹ thuật vận hành VAR của trọng tài Việt Nam.

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức, phát huy tinh thần trách nhiệm của địa phương đăng cai để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho trận đấu. Mong rằng trong tương lai, sân Thiên Trường sẽ tiếp tục được lựa chọn tổ chức siêu cúp lần thứ ba

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

photo Người hâm mộ đổ về sân Thiên Trường
e842afc7499ac1c4988b.jpg
Trận Siêu cúp Quốc gia 2023/24, sân Thiên Trường không còn một chỗ trống.
30fa1877fe2a76742f3b.jpg
3d221851fe0c76522f1d.jpg
3a072f9cb2c13a9f63d0.jpg
fa5436cbab9623c87a87.jpg
55e01a20877d0f23566c.jpg
ac2674706b2de373ba3c.jpg
Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt 90 phút, góp phần làm nên chiến thắng 3-0 của Thép Xanh Nam Định trước Đông Á Thanh Hóa.
photo Sân Thiên Trường và sứ mệnh nâng tầm bóng đá Việt Nam
3.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Với kinh nghiệm tổ chức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ quan chức năng, địa phương hoàn toàn sẵn sàng phối hợp cùng Ban tổ chức đảm bảo chất lượng trận đấu từ sân bãi, phòng chức năng đến các công tác hậu cần liên quan”.
2.jpg
Từ nhiều ngày qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại sân Thiên Trường đã tiến hành bảo dưỡng, chỉnh trang cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị cần thiết cho trận đấu.
1.jpg
Công tác vệ sinh khán đài cũng được tiến hành, bên cạnh làm sạch toàn bộ cảnh quan, giúp người hâm mộ có trải nghiệm tốt nhất khi đến với Thiên Trường.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

report Siêu cúp Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO không bán bản quyền phát sóng
bc559c57800a0854511b.jpg

Trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO không bán bản quyền phát sóng trận đấu nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho người hâm mộ.

Ngoài việc FPT Play là đơn vị duy nhất sản xuất chương trình phát sóng trực tiếp, các đài truyền hình khác có nhu cầu thông tin về trận siêu cúp đều được tạo điều kiện tác nghiệp tối đa theo sự điều hành chung của Ban Tổ chức trận siêu cúp.

Nhóm phóng viên
#Siêu cúp Bóng đá Quốc gia #Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO #Thép Xanh Nam Định #Công an Hà Nội #V.League #Sân vận động Thiên Trường

