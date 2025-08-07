Sân Thiên Trường tuyệt đẹp, sẵn sàng cho Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO

TPO - Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO là sự kiện lớn tầm quốc gia, đồng thời mang ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, vì vậy công tác chuẩn bị tại sân Thiên Trường diễn ra hết sức nghiêm túc, sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá đỉnh cao.

Với việc Thép Xanh Nam Định bảo vệ thành công ngôi vô địch LPBank V.League 2024/25, sân Thiên Trường một lần nữa trở thành nơi diễn ra trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia.

Diễn ra vào những ngày tháng Tám lịch sử, Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO không chỉ là trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam mà còn là sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Bên cạnh đó, như nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải nhận định, "là ngày hội lớn của tỉnh Ninh Bình mới sau hợp nhất, khi nhân dân về chung một mái nhà, chung sự kiện và chung niềm vui".

Với tinh thần đó, công tác chuẩn bị cho trận đấu tại sân Thiên Trường diễn ra vô cùng nghiêm túc và chu đáo, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bữa tiệc bóng đá ngày 9/8. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, cho biết: "Với kinh nghiệm tổ chức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ quan chức năng, địa phương hoàn toàn sẵn sàng phối hợp cùng Ban tổ chức đảm bảo chất lượng trận đấu từ sân bãi, phòng chức năng đến các công tác hậu cần liên quan".

Từ nhiều ngày qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại sân Thiên Trường đã tiến hành bảo dưỡng, chỉnh trang cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị cần thiết cho trận đấu.

Công tác vệ sinh khán đài cũng được tiến hành, bên cạnh làm sạch toàn bộ cảnh quan, giúp người hâm mộ có trải nghiệm tốt nhất khi đến với Thiên Trường ngày 9/8.

Còn nhớ trận Siêu Cúp Quốc gia 2023/24, sân Thiên Trường không còn một chỗ trống. Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt 90 phút, góp phần làm nên chiến thắng 3-0 của Thép Xanh Nam Định trước Đông Á Thanh Hóa.

Trận Siêu Cúp lần này hứa hẹn sức nóng còn lớn hơn, bởi Thép Xanh Nam Định sẽ chạm trán với Công An Hà Nội, nhà vô địch Cúp Quốc gia 2024/25 sở hữu dàn sao thượng thặng, lại vừa được tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

Để góp phần nâng cao chất lượng trận đấu, sân Thiên Trường cũng vừa thay mặt cỏ mới. Giống cỏ được lựa chọn là Zoysia chuyên sử dụng cho các sân vận động đẳng cấp quốc tế, đồng thời phù hợp với khu vực nhiệt đới nóng ẩm gió mùa và khí hậu Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, công tác lắp đặt pano, áp phích, bục trao giải cùng hệ thống biển bảng liên quan được tiến hành hết sức khẩn trương với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống chiếu sáng cũng được duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo dàn đèn phải ở tình trạng tốt nhất, cung cấp ánh sáng bao phủ toàn khu vực sân vận động trong suốt quá trình diễn ra trận Siêu Cúp được bắt đầu lúc 18h00.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức, Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO tiếp tục kiên định với với các giá trị cốt lõi về một trận đấu đỉnh cao, thỏa mãn tình yêu bóng đá của người hâm mộ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng tầm bóng đá Việt Nam như nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.