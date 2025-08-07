HLV Vũ Hồng Việt đối đầu HLV Mano Polking: Hai chiến lược gia hàng đầu, một cuộc đấu trí đỉnh cao

Trong cuộc họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO, chiều 5/8, HLV Mano Polking của CAHN tin tưởng người hâm mộ sẽ được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn trên sân Thiên Trường, đồng thời nói rằng "sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, chúng tôi sẽ sở hữu siêu cúp - một chiếc cúp đẹp, đặc biệt và thực sự đáng để chờ đợi".

Ngay sau đó, HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định nói rằng “bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì". "Đây là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới nên cả hai đội chắc chắn đều rất quyết tâm. Với chúng tôi, khát khao chiến thắng càng lớn hơn khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường”, HLV 46 tuổi cho biết.

Những tuyên bố của hai HLV đã hâm nóng trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 và hứa hẹn vào 90 phút không khoan nhượng giữa CAHN và Thép Xanh Nam Định tại Thiên Trường ngày 9/8. Đồng thời, đây chắc chắn cũng là màn đấu trí căng thẳng của hai chiến lược gia hàng đầu V.League.

﻿ HLV Vũ Hồng Việt và HLV Mano Polking trước trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 - Cúp THACO.

Với HLV Polking, ông từng gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt Nam khi hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup (2020, 2022). Trong cả hai lần, ông đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vượt qua Việt Nam của HLV Park Hang-seo (bán kết 2020 và chung kết 2022). Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, CAHN đã thành công ký hợp đồng với HLV người Brazil gốc Đức. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng đội bóng ngành Công An, HLV Polking giúp CLB giành Cúp Quốc gia 2024/25, đồng thời đi tới chung kết ASEAN Clubs Championship 2024/25.

Còn HLV Vũ Hồng Việt, chức vô địch V.League thứ hai cùng Thép Xanh Nam Định là sự xác tín cho tài năng của chiến lược gia quê Thái Bình. Ông cũng hai lần nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời 4 lần được bình chọn HLV hay nhất tháng trong hai mùa.

Nếu như mùa 2023/24, nhiều người cho rằng chức vô địch của Thép Xanh Nam Định là hiển nhiên bởi dàn binh hùng tướng mạnh, cộng thêm việc các đối thủ cạnh tranh sa sút, thì ở mùa 2024/25, việc họ lên ngôi một lần nữa là sự ghi nhận công lao dành cho HLV Vũ Hồng Việt.

HLV Vũ Hồng Việt hai lần vô địch V.League liên tiếp cùng Thép Xanh Nam Định.

Trong một mùa giải đội bóng thành Nam phải chơi ở nhiều đấu trường, đồng thời không có sự phục vụ của siêu tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong phần lớn thời gian, HLV 46 tuổi vẫn chèo lái con thuyền đi đúng hướng bằng việc xây dựng sức mạnh tập thể và khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy mọi nhân tố tỏa sáng. Phong cách chiến thuật của Thép Xanh Nam Định cũng rất linh hoạt, đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để đăng quang với tư cách đội ghi nhiều bàn thắng nhất (51 bàn), thủng lưới ít nhất (18).

Bên phía CAHN, HLV Polking cũng đang xây dựng thành công một đội bóng khoa học, hiện đại và giàu sức tấn công. Không chỉ thiết lập bản sắc, ông thầy 49 tuổi còn tái khám phá những phẩm chất tốt nhất của Quang Hải, Đình Trọng, Lê Văn Đô, Đình Bắc, đồng thời tạo nên môi trường tốt nhất để các ngoại binh như Alan Grafite, Leo Artur tỏa sáng.

Một điều trùng hợp giữa HLV Polking và HLV Vũ Hồng Việt, họ đang dẫn dắt CLB thứ hai tại V.League trong sự nghiệp. Trước khi trở thành nhà vô địch cùng Thép Xanh Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt từng có thời gian cầm Quảng Nam, giúp đội bóng này trụ hạng thành công mùa 2019 và rời đi giữa mùa 2020, không lâu trước khi HLV Polking được CLB TP.HCM bổ nhiệm. Tuy nhiên cũng tương tự HLV Vũ Hồng Việt, HLV Polking chỉ gắn bó với đội bóng thành phố mang tên Bác 10 tháng, sau đó tới Thái Lan.

HLV Polking hạnh phúc với chiếc Cúp Quốc gia 2024/25 cùng CAHN.

Vì vậy người hâm mộ chưa được chứng kiến cuộc đối đầu nào giữa HLV Polking và HLV Vũ Hồng Việt thời gian ấy. Cho tới khi cả hai đến Thép Xanh Nam Định và CAHN, cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện mới bắt đầu. Tại LPBank V.League 2024/25, ở lần chạm trán đầu tiên vào tháng 10/2024 ngay tại Thiên Trường, CAHN khắc chế thành công sức mạnh của Thép Xanh Nam Định bằng lối chơi phản công, sau đó giành chiến thắng 3-0 nhờ hàng tiền vệ chuyển đổi trạng thái nhanh và tốc độ từ hai cánh.

Ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy, hai đội tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với liên tục các tình huống ăn miếng trả miếng. Cùng nhau, với các toan tính chiến thuật và đối sách linh hoạt, HLV Polking cũng như HLV Vũ Hồng Việt đã tạo nên trận đấu đỉnh cao thực sự với rất nhiều tình huống đáng xem.

Đây chính là tiền đề cho lần chạm trán thứ ba vào ngày 9/8 tới, khi phía trước là Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 vẫy gọi. Cả HLV Polking và CAHN, cùng HLV Vũ Hồng Việt và Thép Xanh Nam Định đều quyết tâm tạo nên chiến thắng để khởi đầu mùa giải mới với nhiều tham vọng. Thật khó để đưa ra dự đoán. Chỉ biết rằng tại Thiên Trường sẽ là 90 phút đấu trí căng thẳng và kịch tính được tạo nên bởi hai chiến lược gia hàng đầu.