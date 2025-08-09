Hoa hậu Hà Trúc Linh phấn khích khi tới ‘chảo lửa’ Thiên Trường cổ vũ Siêu cúp quốc gia

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước không khí rực lửa tại sân vận động Thiên Trường trước trận cầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, từng tham gia thi đấu một số giải nhỏ ở địa phương, trường học. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô ra sân cổ vũ một giải đấu chuyên nghiệp như Siêu cúp quốc gia.
“Không khí ở Thiên Trường đang nóng lên từng phút. Dù trận đấu chưa diễn ra, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại đây, hô vang tên CLB mà họ hâm mộ. Tôi tin rằng đây là trận cầu đỉnh cao, mãn nhãn”, Hoa hậu Trúc Linh nói.