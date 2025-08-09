Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh phấn khích khi tới ‘chảo lửa’ Thiên Trường cổ vũ Siêu cúp quốc gia

Đỗ Quyên
Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước không khí rực lửa tại sân vận động Thiên Trường trước trận cầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

img-2815.jpg
Tối 9/8, trận Siêu cúp bóng đá quốc gia giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện áo cờ đỏ sao vàng hòa chung không khí cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.
img-2810.jpg
img-2808.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô có niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, từng tham gia thi đấu một số giải nhỏ ở địa phương, trường học. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô ra sân cổ vũ một giải đấu chuyên nghiệp như Siêu cúp quốc gia.
img-2811.jpg
img-2809.jpg
“Không khí ở Thiên Trường đang nóng lên từng phút. Dù trận đấu chưa diễn ra, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại đây, hô vang tên CLB mà họ hâm mộ. Tôi tin rằng đây là trận cầu đỉnh cao, mãn nhãn”, Hoa hậu Trúc Linh nói.
img-2826.jpg
Theo Hoa hậu Trúc Linh, cô mang tinh thần thể thao tới sân và cổ vũ cho cả hai đội bóng. Trúc Linh dự đoán tỷ số trận đấu là 2-1. “Dù Thép Xanh Nam Định hay CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng, tôi nghĩ họ hoàn toàn xứng đáng. Chúc các cầu thủ có thể lực sung mãn để vào sân cống hiến màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả”, Trúc Linh nhấn mạnh.
img-2827.jpg
Á hậu Châu Anh đặt niềm tin ở CLB Thép Xanh Nam Định. Cô kỳ vọng các chàng trai giữ vững phong độ, một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vô địch trên sân nhà.
img-2816.jpg
“Không khí ở sân vận động thật sự cháy và bùng nổ. Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, từng tiếng hò reo vang lên làm tôi nổi da gà. Cờ bay phấp phới, áo đỏ rực cả khán đài, ai cũng mang một năng lượng rất tích cực và cuồng nhiệt”, Châu Anh chia sẻ.
img-2817.jpg
Với Á hậu Vân Nhi, cô vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu hòa chung không khí rực lửa tại sân Thiên Trường. “Tôi từng xem nhiều trận bóng đá qua màn hình và yêu thích môn thể thao này. Đây là lần đầu tôi tới sân vận động Thiên Trường nhưng đặc biệt ấn tượng với không khí bùng cháy ở nơi đây. Mỗi đợt tấn công của các cầu thủ là tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng trống, tiếng kèn vang trời. Chính cổ động viên tiếp lửa cho các cầu thủ trên sân để họ thi đấu hết mình”, Vân Nhi nói.
img-2825.jpg
"Khoảnh khắc được tận tay rước cúp ra sân giữa tiếng trống, tiếng reo hò vang dội là niềm vinh dự và sự tự hào của thế hệ trẻ. Khi được chứng kiến khoảnh khắc chiếc cúp đặt lên bục, tôi cảm nhận rõ được tinh thần quyết tâm của các cầu thủ, tình yêu thể thao cháy bỏng của cổ động viên và sức nóng đặc trưng của sân Thiên Trường. Tôi tin rằng trận Siêu Cúp hôm nay sẽ thành công rực rỡ và để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả mọi người", người đẹp Phạm Thùy Dương chia sẻ.
img-2818.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh dự đoán đây là trận đấu cân tài cân sức. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả, cô nghĩ rằng Thép Xanh Nam Định là đội giành chiến thắng. "Tôi hâm mộ cầu thủ Văn Toàn của CLB Thép Xanh Nam Định. Anh ấy có tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và luôn thi đấu hết mình. Anh ấy có tinh thần chiến đấu cao, không bao giờ bỏ cuộc", Phương Linh nói.
img-5162.jpg
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ đây là đầu cô được xem một trận đấu trực tiếp tại sân vận động. "Tôi thật sự xúc động và phấn khích. Mọi thứ đều sống động hơn rất nhiều so với khi xem qua màn hình, từ tiếng hò reo của khán giả, ánh đèn sân vận động, cho đến từng pha bóng gay cấn. Tôi cảm thấy như mình đang hoà vào dòng chảy của cảm xúc, của niềm tự hào và tình yêu bóng đá. Đây chắc chắn là trải nghiệm tôi nhớ mãi", Thu Hằng nói.
img-5163.jpg
Theo Thu Hằng trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định hứa hẹn hấp dẫn. Dù Nam Định có lợi thế sân nhà, nhưng Công An Hà Nội được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng vượt trội và phong độ ấn tượng. Công an Hà Nội vừa giành Cúp quốc gia với chiến thắng đậm 5-0 trước SLNA, đồng thời là á quân Giải vô địch các CLB ASEAN. Với những cái tên như Quang Hải, Alan Grafite và Nguyễn Đình Bắc, họ sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm. HLV Mano Polking cũng là một điểm cộng lớn, khi ông có kinh nghiệm quốc tế và khả năng xoay chuyển chiến thuật linh hoạt. Thu Hằng dự đoán Công an Hà Nội thắng 2-1, giành Siêu Cúp ngay trên sân Thiên Trường.
Đỗ Quyên
Trọng Tài - Dương Triều
#Hoa hậu Trúc Linh #Thiên Trường #Siêu cúp quốc gia #bóng đá Việt Nam #CLB Thép Xanh Nam Định #CLB Công an Hà Nội #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục