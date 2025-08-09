Hoa hậu Hà Trúc Linh phấn khích khi tới ‘chảo lửa’ Thiên Trường cổ vũ Siêu cúp quốc gia

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước không khí rực lửa tại sân vận động Thiên Trường trước trận cầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.