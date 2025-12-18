Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất

Duy Nam

TPO - Đại diện Brazil - Gabriela Borges đã giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện.

588016426-18541534198008676-2476707987008457617-n.jpg
587564536-18541534189008676-5323069967998133813-n.jpg
Trong đêm bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra ở TPHCM ngày 17/12, đại diện Brazil - Gabriela Borges đã giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cô đã vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Ấn Độ, Mexico, Myanmar, Panama để giành giải thưởng này. Hiện Gabriela Borges được nhiều chuyên trang đánh giá nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện Miss Cosmo 2025.
587782162-18541239898008676-442543768725180102-n.jpg
588887102-18541239889008676-2887538778545878467-n.jpg
Đại diện Brazil nằm trong nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu từ ngày đầu nhập cuộc.
589175681-18541879774008676-6542113317108482117-n.jpg
588627875-18541879801008676-4187308443095764003-n.jpg
Gabriela Borges luôn nổi bật trong các hoạt động của cuộc thi. Cô có gu thời trang thanh lịch, sang trọng.
588995727-18541719469008676-3956508670928478467-n.jpg
588230491-18541719349008676-7208553766552277724-n.jpg
Người đẹp Brazil được đánh giá cao ở khả năng trình diễn, biểu cảm trên sân khấu. Cô gây ấn tượng khi trình diễn thiết kế tông màu vàng, thêu họa tiết rồng trong show trình diễn ở cố đô Huế.
587950816-18543037696008676-7689107835948009406-n.jpg
589089586-18543037669008676-2453138914121865728-n.jpg
Gabriela Borges cá tính, hiện đại khi khoác lên mình trang phục áo dài Việt Nam.
gabriela-borges-dai-dien-brazil.jpg
gabriela-borges-dai-dien-brazil1.jpg
Gabriela Borges sinh năm 1998, cao 1,75 m. Cô đã tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paul.
1.jpg
2.jpg
Người đẹp cũng có bằng về ngành thời trang. Gabriela đã phát triển gu thẩm mỹ tinh tế về phong cách, xu hướng và thiết kế hình ảnh. Là nữ doanh nhân, cô sở hữu một studio nhiếp ảnh, nơi cô biến những ý tưởng thành những hình ảnh đầy ấn tượng.
542846613-18523542421008676-7027748713878905616-n.jpg
542764824-18523542412008676-6538072457269286500-n.jpg
Ở tuổi 27, sự nghiệp người mẫu và influencer đã đưa Gabriela đến nhiều nơi, giúp cô mở rộng góc nhìn và kết nối với những nền văn hóa đa dạng.
503519360-18508878574008676-2505928136570681990-n.jpg
511543394-18508878610008676-4983464984145966076-n.jpg
Gabriela Borges có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Năm 2021, cô giành được danh hiệu Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 chung kết Hoa hậu Trái Đất Brazil. Cô cũng từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Grand Brazil 2022.
510038251-18509377201008676-1803647889052449585-n.jpg
511439455-18509377174008676-5608205083324193134-n.jpg
Gabriela đã dành nhiều tháng chuẩn bị trang phục, luyện tập kỹ năng trình diễn và phỏng vấn cho cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn trang phục dân tộc, với ý tưởng tạo ra một thiết kế tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa Brazil và truyền tải thông điệp bảo vệ thiên nhiên.
489944786-18495320116008676-2401261458985039282-n.jpg
490174873-18495320089008676-7129960946595040169-n.jpg
Gabriela cũng dành thời gian tìm hiểu về Việt Nam, nước chủ nhà của cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô bày tỏ sự hào hứng khi được khám phá văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn lan tỏa hình ảnh một Brazil tươi đẹp và hiếu khách tại cuộc thi.
552015838-18526062634008676-7481712401164604671-n.jpg
551855960-18526062568008676-3849594052165124043-n.jpg
Gabriela từng chia sẻ: "Tôi muốn mang đến Miss Cosmo không chỉ vẻ đẹp của riêng mình mà còn cả tinh thần và tình yêu thương của người dân Brazil vì hòa bình và phát triển bền vững".
588930142-18543642106008676-1436652934615135125-n.jpg
591421938-18543642079008676-3237676357918993744-n.jpg
Gabriela không chỉ tập trung vào việc tỏa sáng trên sân khấu mà còn muốn sử dụng danh hiệu của mình để đóng góp vào sự thay đổi xã hội. Một trong những mục tiêu lớn nhất của Gabriela là thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục.
601918785-18544146484008676-6025139586549863632-n.jpg
599120355-18544146481008676-5319129281562879996-n.jpg
Gabriela đã tham gia nhiều chiến dịch hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Brazil, cung cấp sách vở, dụng cụ học tập và tổ chức các lớp học miễn phí. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là chiến dịch Hành động vì Amazon, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về cháy rừng và suy thoái sinh thái.
Duy Nam
