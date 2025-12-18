Cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất

TPO - Đại diện Brazil - Gabriela Borges đã giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện.