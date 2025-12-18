Hoa hậu Thái Lan phát ngôn gây tranh luận về SEA Games 33

TPO - Á hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild gây tranh cãi khi có phát ngôn liên quan tới SEA Games 33. Người đẹp Thái Lan khẳng định: "Nếu không cầm cờ Philippines thì tôi sẽ không cầm cờ nước nào khác".

Tại lễ khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan, Anntonia Porsild là một trong những hoa hậu tham gia cầm biển dẫn đoàn. Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đảm nhận vai trò cầm biển dẫn đoàn thể thao Philippines.

Sau lễ khai mạc, Anntonia Porsild đã livestream để chia sẻ với khán giả về những trải nghiệm của cô tại SEA Games 33. Người đẹp thể hiện niềm tự hào khi là người cầm biển dẫn đầu đoàn thể thao Philippines ở lễ khai mạc.

Anntonia Porsild cầm biển dẫn đoàn thể thao Philippines.

Anntonia Porsild tuyên bố: "Trái tim tôi thuộc về Philippines. Thực ra, tôi đã yêu cầu được cầm lá cờ Philippines vì ​​tất cả tình yêu thương và sự ủng hộ mà các bạn luôn dành cho tôi. Vì vậy, tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình lại cho các bạn. Tôi đã nói rằng, nếu không phải là Philippines, tôi không muốn cầm cờ của bất kỳ quốc gia nào khác".

Phát ngôn của người đẹp đã gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Các khán giả Philippines cảm động vì sự yêu mến mà Anntonia giành cho Philippines. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023, Anntonia cũng bày tỏ sự yêu mến, thân thiết với đại diện Philippines là người đẹp Michelle Dee.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại nhận xét phát ngôn của Anntonia dễ gây hiểu lầm. Nhiều người cho rằng Anntonia Porsild có niềm yêu mến với Philippines nhưng cách cô thể hiện trên mạng xã hội thiếu tinh tế.

"Chọn cầm biển Philippines cũng được, vì đó là lựa chọn của cô ấy, nhưng phát ngôn như vậy thì dễ gây hiểu lầm với các fan Thái", "Tôi hiểu Anntonia rất cảm kích sự yêu mến của các fan Philippines giành cho cô ấy, nhưng cô ấy là người Thái và Thái Lan đang là nước chủ nhà của SEA Games", "Anntonia có nhiều fan đến từ các quốc gia khác, phát ngôn như vậy dễ khiến họ buồn lòng"... khán giả bình luận.

Đặc biệt, nhiều fan Việt cũng bày tỏ sự chạnh lòng vì Anntonia từng phát ngôn Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của cô. Năm 2020, trong chuyến đi tới Việt Nam, Anntonia cho biết đã sống ở Việt Nam 8 năm, theo học một trường quốc tế tại TPHCM và có thể giao tiếp bằng tiếng Việt cơ bản.

Anntonia Porsild cũng chia sẻ cô rất thích ẩm thực Việt, nghiện bánh bèo, bánh bột lọc và cafe sữa đá. Anntonia Porsild khẳng định với cô Việt Nam là quê hương thứ hai.

Anntonia Porsild sinh năm 1997, mang hai dòng máu Đan Mạch - Thái Lan. Cô có gương mặt cuốn hút, chiều cao 1,73 cm. Anntonia Porsild quen thuộc với công chúng Thái Lan trong vai trò người mẫu thời trang.

Cô từng gây chú ý khi vào Top 10 The Face Thái Lan 2014. Năm 2019, Anntonia trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia.

Năm 2023, Anntonia từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia để thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và đăng quang. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 ở El Salvador và giành ngôi Á hậu 1. Cùng năm, Anntonia được chuyên trang sắc đẹp Missosology trao giải Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian 2023.