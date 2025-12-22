Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Hoàn vũ 2025 vạch trần tổ chức hoa hậu

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Stephany Abasali - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng vạch trần tổ chức hoa hậu Venezuela trên sóng truyền hình. Cô cho biết bị bỏ rơi trong quá trình tham gia Miss Universe ở Thái Lan.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình El Gordo y la Flaca, Stephany Abasali đã lên tiếng về mối quan hệ không suôn sẻ của cô và tổ chức Hoa hậu Venezuela, vốn đã râm ran trên mạng xã hội lâu nay.

Cô nói: "Thành thật mà nói, điều này không phải là bí mật với khán giả của tôi, với những người biết tôi và với những ai quen thuộc với ngành công nghiệp hoa hậu ở Venezuela, rằng mối quan hệ ấy không phải tốt đẹp. Đã có những lúc sự tôn trọng, tính chuyên nghiệp và sự đồng cảm hoàn toàn không tồn tại. Tôi có thể kể ra nhiều lần mà điều này xảy ra".

snapinstato-587805103-18020673329790430-1472871521577503859-n.jpg
Stephany Abasali lên tiếng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Thật đáng tiếc rằng điều này không chỉ xảy ra với tôi mà còn với các hoa hậu tiền nhiệm và thậm chí là các nhân viên. Dưới thời chủ tịch hiện tại, cương vị hoa hậu không được tôn trọng".

Stephany Abasali cũng kể lại những trải nghiệm căng thẳng khi làm việc với Nina Sicilia - Hoa hậu Quốc tế Venezuela 1985 và hiện là CEO của Tổ chức hoa hậu Venezuela. Theo Stephany, trong nhiều cuộc họp, bà Nina Sicilia thậm chí không đáp lại lời chào của cô, khiến người đẹp cảm thấy thiếu tôn trọng và khó hiểu.

Stephany cho biết trong quá trình chuẩn bị và dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, cô không hề nhận được sự hỗ trợ nào từ tổ chức Hoa hậu Venezuela.

"Để có thể đại diện đất nước một cách chỉn chu và tỏa sáng nhất, tôi phải hoạt động độc lập và tự mình lo liệu mọi thứ. Nếu không như vậy, tôi không thể đạt kết quả như mong muốn. Tôi hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp Miss Venezuela" - cô chia sẻ.

Stephany Abasali khẳng định sự thất vọng của cô không chỉ đến từ việc không giành được vương miện Miss Universe 2025 cho Venezuela, mà bắt nguồn từ những áp lực kéo dài suốt thời gian cô giữ danh hiệu quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Stephany Abasali cho biết môi trường làm việc căng thẳng này còn lan sang cả đội ngũ nhân sự, tạo nên không khí làm việc nặng nề, và theo cô, đây không phải là trường hợp cá biệt, mà từng xảy ra với nhiều hoa hậu tiền nhiệm của Miss Venezuela.

Những chia sẻ của Stephany gây xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Khán giả thể hiện sự chia sẻ và gửi lời động viên Stephany sau khi biết những gì cô đã trải qua trong suốt nhiệm kỳ.

Stephany Abasali năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ, đồng thời là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.

Cô được đánh cao bởi kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Tuy được nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán đăng quang nhưng người đẹp chỉ giành ngôi vị á hậu 2 khiến fan tiếc nuối.

Sau cuộc thi, Stephany Abasali chia sẻ cô muốn tiếp tục tham gia thi sắc đẹp và nhiều khả năng đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới 2027.

Duy Nam
#Á hậu Hoàn vũ #Hoa hậu Venezuela #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục