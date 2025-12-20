Ai đăng quang Miss Cosmo 2025 ở Việt Nam

TPO - Brazil, Mỹ, Colombia, Panama, Philippines, Ấn Độ... đang được xem là những ứng viên sáng giá cho chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 20/12 tại TPHCM.
Đại diện Brazil - Gabriela Borges đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Cô 27 tuổi, cao 1,73 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người mẫu và sáng tạo nội dung. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh riêng và chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân. Gabriela tham gia nhiều dự án xã hội và môi trường, trong đó có hoạt động tái trồng rừng tại Brazil và vai trò đại sứ của tổ chức Smile Train, hỗ trợ trẻ em hở hàm ếch. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp Brazil giành giải Best in Swimsuit, đồng thời lọt top 5 Best Catwalk.
Đại diện Mỹ - Yolina Lindquist được nhiều khán giả dự đoán đăng quang. Cô cao 1,74 m, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia. Yolina là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư, xuất phát từ trải nghiệm cá nhân.
Đại diện Panama - Italy Mora được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi năm nay. Cô 20 tuổi, cao 1,77 m, hiện là người mẫu. Cô tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại những cộng đồng khó khăn, đồng thời chú trọng rèn luyện thể chất và duy trì sự cân bằng tinh thần. Italy cho biết mong muốn lan tỏa giá trị tích cực thông qua những hành động cụ thể, thay vì tập trung hình ảnh bề ngoài. Tại cuộc thi năm nay, cô vào top 5 hạng mục Best in Swimsuit.
Đại diện Ấn Độ - Vipra Mehta là ứng viên sáng giá của châu Á. Người đẹp 22 tuổi, cao 1,68 m, từng là diễn viên nhí và được đào tạo bài bản về múa. Dù theo học ngành khoa học máy tính, Vipra nuôi dưỡng đam mê thiết kế thời trang và mong muốn xây dựng thương hiệu hướng tới việc trao quyền cho phụ nữ. Người đẹp đồng thời tham gia dự án Jheel Sanrakshan, bảo vệ các hồ nước tự nhiên tại nhiều địa phương ở Ấn Độ. Cô đã vào top 5 hạng mục Best in Swimsuit và top 3 Cosmo Social Ambassador.
Đại diện Philippines - Chelsea Fernandez là ứng viên được yêu thích ở khu vực châu Á. Cô có gương mặt kiều diễm, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Người đẹp Philippines có thành tích thi sắc đẹp nổi bật, từng đại diện quê nhà tham dự The Miss Globe 2022 và lọt vào top 15. Năm 2025, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines và lọt vào top 6.
Đại diện Peru - Kelín Rivera Kroll là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ. Tại cuộc thi năm nay, cô giành giải Thí sinh diện áo dài đẹp nhất. Cô được đánh giá là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng nhất cuộc thi năm nay. Rivera từng giành danh hiệu World Miss University 2016, đăng quang Hoa hậu Peru 2019, đại diện Peru tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và vào top 10.
Đại diện Cuba - Amys Nápoles Ochoa được xem là đối thủ đáng gờm tại cuộc thi năm nay. Cô đã giành giải Best Catwalk. Cô sinh năm 2004, có chiều cao ấn tượng 1,83 m. Cô từng đăng quang danh hiệu Teen Universe USA Arizona 2023 và là người khởi xướng chiến dịch gây quỹ Support Alma de Hogar's Young Dreamers trên GoFundMe, nhằm hỗ trợ khoảng 10 trẻ em từ 7 đến 18 tuổi tại mái ấm Alma de Hogar (Tolleson, Arizona) với đồ dùng học tập, ba lô và các sản phẩm vệ sinh thiết yếu.
Đại diện El Salvador - Rakele Menjivar là ứng viên gây chú ý của châu Mỹ. Cô 24 tuổi, là người mẫu và doanh nhân. Hiện cô kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Rakele có gương mặt hiện đại và kỹ năng xử lý sân khấu chuyên nghiệp.
Đại diện Mexico - Angela Yuriar là thí sinh tiềm năng của châu Mỹ. Cô là nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 324.000 người theo dõi. Về học vấn, Angela tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh và sở hữu chứng chỉ chuyên môn về Kinh doanh bất động sản. Hiện cô đảm nhận vai trò quản lý tại Đại học TecMilenio.
Các đại diện Indonesia, Myanmar, Thái Lan được nhận xét là những thí sinh có khả năng gây bất ngờ ở châu Á.