Đại sứ Phạm Thùy Dương: 'Tôi không áp lực bởi danh hiệu, sự nổi tiếng'

TPO - Sau 6 tháng nhận danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thùy Dương xem đây là cơ hội để trưởng thành. "Tôi muốn được nhớ đến như một người trẻ kiên trì và bền bỉ với các dự án môi trường dài hơi, hơn là chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp truyền cảm hứng nhất thời", Phạm Thùy Dương nói.

- Trên cương vị Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024, Thùy Dương nhìn nhận đâu là vấn đề môi trường cấp thiết nhất hiện nay gắn với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam?

- Theo tôi, vấn đề môi trường cấp thiết nhất hiện nay gắn với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam chính là sự đánh đổi âm thầm giữa tăng trưởng du lịch và chất lượng môi trường sống, đặc biệt tại các đô thị lớn và những điểm đến đông khách.

Hiện nay, ô nhiễm không khí tại Hà Nội hay tình trạng rác thải, quá tải hạ tầng tại nhiều điểm du lịch đang ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đến sức khỏe người dân mà còn đến trải nghiệm và cảm xúc của du khách.

Khi môi trường bị tổn thương, du lịch dù có phát triển nhanh đến đâu cũng khó có thể bền vững lâu dài. Với tôi, cốt lõi của vấn đề nằm ở cách chúng ta tiếp cận du lịch: liệu chúng ta đang khai thác điểm đến như một tài nguyên ngắn hạn, hay đang gìn giữ nó như một giá trị cần được bảo vệ cho các thế hệ sau. Phát triển du lịch bền vững không thể tách rời bảo vệ môi trường, từ quy hoạch đô thị, kiểm soát phát thải, đến việc nâng cao ý thức du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và du khách.

Tôi tin rằng, chỉ khi môi trường được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển du lịch, Việt Nam mới có thể xây dựng những điểm đến không chỉ đẹp trong khoảnh khắc, mà còn đáng sống và đáng quay trở lại trong tương lai.

Người đẹp Phạm Thùy Dương - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Du lịch và Môi trường.

- Từ trải nghiệm cá nhân trong và sau cuộc thi, Thùy Dương dự định sẽ bắt đầu hành trình lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường của mình bằng những hành động cụ thể nào, thay vì chỉ dừng lại ở lời kêu gọi?

- Với tôi, bảo vệ môi trường không phải là một khẩu hiệu lớn, mà là một hành trình được xây dựng từ những lựa chọn nhỏ nhưng có chủ đích và lộ trình rõ ràng. Trong giai đoạn đầu, tôi bắt đầu từ chính lối sống và những chuyến đi của mình: ưu tiên du lịch xanh, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường khi có thể, và chủ động lan tỏa những câu chuyện đẹp về các điểm đến giữ gìn thiên nhiên, bản sắc văn hóa.

Song song với đó, trong vòng 1-2 năm tới, tôi muốn đồng hành cùng các dự án giáo dục môi trường dành cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên, thông qua các buổi chia sẻ, workshop và hoạt động trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch. Tôi tin rằng, khi người trẻ được trực tiếp chạm vào thiên nhiên và hiểu được giá trị của môi trường sống, ý thức bảo vệ sẽ hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

Về lâu dài, tôi muốn xây dựng hoặc đồng hành cùng một dự án du lịch gắn với bảo tồn, nơi du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, còn góp phần cải thiện môi trường và đời sống của cộng đồng địa phương. Với tôi, lan tỏa thông điệp môi trường là một hành trình dài hơi, cần sự kiên trì, nhất quán và trách nhiệm, hơn là những lời kêu gọi ngắn hạn.

"Tôi muốn được nhớ đến như một người trẻ kiên trì và bền bỉ với các dự án môi trường dài hơi, hơn là chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp truyền cảm hứng nhất thời", Phạm Thùy Dương chia sẻ.

- Du lịch được xem là “con dao hai lưỡi” đối với môi trường. Với vai trò đại sứ, Thùy Dương muốn gửi gắm thông điệp gì đến giới trẻ để họ vừa yêu du lịch, vừa có trách nhiệm với thiên nhiên và văn hóa bản địa?

- Tôi luôn quan niệm giới trẻ chính là thế hệ quyết định diện mạo của du lịch Việt Nam trong tương lai. Vì vậy, thông điệp mà tôi muốn gửi gắm không phải là “hãy hạn chế du lịch”, mà là hãy du lịch một cách hiểu biết và có trách nhiệm. Mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm cá nhân, còn là một “dấu chân” để lại trên thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Từ cách chúng ta ứng xử với môi trường, tiêu dùng dịch vụ địa phương, đến thái độ tôn trọng phong tục, tập quán của người dân - tất cả đều góp phần tạo nên giá trị hoặc tổn thương cho điểm đến đó.

Tôi mong rằng người trẻ sẽ lựa chọn trở thành những du khách tử tế, biết trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên, hiểu rằng giữ gìn môi trường không làm chuyến đi kém thú vị, mà ngược lại, khiến hành trình trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Thùy Dương tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học là Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Sau khi khép lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc sống của Thùy Dương đã thay đổi ra sao, đặc biệt là áp lực của sự nổi tiếng và kỳ vọng của công chúng đối với một Đại sứ Du lịch và Môi trường?

- Sau khi khép lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi không xem thay đổi lớn nhất là sự nổi tiếng, mà là cách mình nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của bản thân.

Sự quan tâm của mọi người giúp tôi có thêm cơ hội được lắng nghe, được tiếp xúc với nhiều câu chuyện, vấn đề xã hội hơn - trong đó có môi trường và du lịch bền vững. Điều đó khiến tôi học cách sống chậm lại, quan sát và cẩn trọng hơn trong từng lựa chọn, bởi mỗi hành động nhỏ của mình đều có thể trở thành một thông điệp lan tỏa.

Thay vì áp lực, tôi xem đây là cơ hội để trưởng thành, sử dụng sự chú ý của công chúng như một “đòn bẩy tích cực” cho những giá trị mình tin tưởng và theo đuổi.

- Trong chặng đường sắp tới, Thùy Dương mong muốn hình ảnh của mình được công chúng nhớ đến nhiều hơn ở vai trò một người đẹp truyền cảm hứng hay một người trẻ kiên trì theo đuổi các dự án môi trường dài hơi? Vì sao?

- Trong chặng đường phía trước, tôi muốn được nhớ đến như một người trẻ kiên trì và bền bỉ với các dự án môi trường dài hơi, hơn là chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp truyền cảm hứng nhất thời.

Bởi với tôi, cảm hứng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được nuôi dưỡng bằng hành động, thời gian và sự cam kết lâu dài. Tôi tin rằng nếu mỗi người trẻ đều chọn kiên trì với một giá trị tốt đẹp, dù bắt đầu từ những việc rất nhỏ, thì sự thay đổi lớn cho môi trường và xã hội rồi sẽ đến - chậm rãi nhưng bền vững.

Cảm ơn Thùy Dương về cuộc trò chuyện!