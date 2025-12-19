Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ bỏ trốn

TPO - Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) cho biết không xác định được tung tích của doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ. FGR nghi ông Raul trốn ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ giả để tránh bị bắt.

Tờ Latinus đưa tin doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu Miss Universe đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy nã vì các tội danh bị cáo buộc về tội phạm có tổ chức, nhằm mục đích buôn lậu vũ khí và nhiên liệu.

Lệnh bắt giữ Raul Rocha đã được một thẩm phán liên bang tại Querétaro phê duyệt vào ngày 15/12/2025. "Vào lúc 11h45 ngày 15/12/2025, lệnh bắt giữ được ban hành đối với Raúl Rocha Cantú trong vụ án hình sự 495/2025 về hành vi buôn lậu vũ khí và nhiên liệu", tài liệu cho biết.

Doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Bằng chứng do Viện Kiểm sát trình bày để yêu cầu bắt giữ Rocha Rocha cho thấy địa chỉ mà ông ta đã cung cấp cho cơ quan chức năng không phải là nơi Raul Rocha đang sinh sống.

“Có thể thấy rằng bị cáo không có nơi cư trú cụ thể, càng không có mối quan hệ thường trú nào được thiết lập, tại các bang Mexico, Querétaro, hoặc Thành phố Mexico. Địa chỉ mà anh ta cung cấp đã được điều tra, chưa bao giờ là nơi anh ta ở. Đây là một địa chỉ bất hợp pháp được cung cấp để ngăn cản các nhà chức trách tìm thấy anh ta,” lệnh bắt giữ nêu rõ.

Ngoài ra, FGR cho biết ông Raul Rocha thường xuyên rời khỏi đất nước, không rõ tung tích. "Anh ta liên tục di chuyển từ nước này sang nước khác, do đó khả năng rất cao là anh ta sẽ không trở lại lãnh thổ Mexico để trốn tránh sự truy bắt của pháp luật”, FGR khẳng định.

Theo điều tra của FGR, mối liên hệ của Raul Rocha với các tội phạm có tổ chức đã cho phép ông ta có được các giấy tờ giả mạo để rời khỏi Mexico.

“Từ các cuộc điều tra do viện kiểm sát tiến hành, chúng tôi nhận thấy có sự liên lạc thường xuyên giữa các thành viên của băng nhóm tội phạm và các cơ quan chức năng khác nhau, những người cung cấp cho Raul các giấy tờ dùng để che giấu hoặc thay đổi danh tính của mình, nhằm tránh bị phát hiện và đưa ra trước tòa án”, hồ sơ vụ án nêu rõ.

Ngày 26/11, tờ Infobae đăng tải bài viết cho biết doanh nhân Raul Rocha bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) cáo buộc liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức.

Khi đó, ông Raul Rocha đã tham gia chương trình nhân chứng hợp tác - một tư cách pháp lý liên quan đến việc cung cấp thông tin về các hoạt động tội phạm để đổi lấy các lợi ích về mặt tố tụng.

Các cuộc điều tra khẳng định rằng mạng lưới do Raul Rocha cầm đầu đã thực hiện các kế hoạch có hệ thống để trộm cắp và buôn bán nhiên liệu từ Guatemala để cung cấp cho các tổ chức tội phạm Mexico, cũng như tạo điều kiện cung cấp vũ khí cho các băng đảng như Gulf Cartel và Grupo Sombra ở Veracruz.

Raul Rocha sinh ra ở Monterrey (bang Nuevo León, Mexico). Ông từng được gọi với cái tên "vua cờ bạc", sở hữu sòng bạc quy mô lớn Casino Royale. Hiện ông Raul là người đứng đầu Legacy Holding Group USA Inc. - công ty sở hữu các tài sản truyền thông và giải trí.

Năm 2023, ông Raul đã chi 16 triệu USD mua lại 50% cổ phần của JKN Legacy, Inc. (công ty điều hành Miss Universe). Tuy nhiên, dưới sự điều hành của ông Raul Rocha, cuộc thi sa sút và liên tục gặp ồn ào.