Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Số tiền ông Nawat chi trả cho Hoa hậu Jamaica

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nawat cho biết đã chi 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng) để điều trị cho người đẹp Jamaica - Gabriella Henry sau khi cô bị ngã xuống hố sân khấu trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Ngày 15/12, người đẹp Jamaica - Gabrielle Henry đã trở về quê nhà sau gần một tháng điều trị vì chấn thương nghiêm trọng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Mẹ và chị gái của cô cũng có mặt trên chuyến bay từ Thái Lan, quá cảnh tại Mỹ.

Sau khi đáp xuống sân bay, Gabrielle được chuyển lên cáng và đưa bằng xe cứu thương đến một cơ sở y tế. Sau đó, cô nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong khu vực dưới sự giám sát của bác sĩ thần kinh. Gabrielle Henry vẫn cần được theo dõi y tế 24/24 vì những chấn thương nghiêm trọng.

0m21qupqbh1-jul63ln8uz2-m2cupuit.jpg
img-ac497b47.jpg
Ông Nawat đã chi trả 1,6 tỷ đồng chi phí điều trị y tế cho người đẹp Jamaica sau cú ngã ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã lên tiếng làm rõ tình trạng sức khỏe của cô cũng như các chi tiết xoay quanh sự cố.

Ông Nawat cho biết chi phí điều trị y tế của Gabrielle Henry đã vượt quá 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Cô được chăm sóc đầy đủ tại một bệnh viện tư nhân và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

“Cô ấy ăn uống và sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi chóng mặt”, ông Nawat cho biết.

Ông cũng xác nhận rằng một đội ngũ y tế đã hộ tống cô trở về Jamaica. Ông Nawat cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng tình trạng của cô nguy kịch. Ông nói luôn giữ liên lạc chặt chẽ với tổ chức Miss Universe để theo dõi sát sao tình hình của thí sinh.

Ông Nawat nhấn mạnh đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm bao gồm cung cấp bảo hiểm, tổ chức và hỗ trợ toàn bộ quá trình điều trị cho Gabrielle Henry.

Về nguyên nhân cú ngã, ông giải thích rằng Gabrielle Henry đã không tuân thủ đúng hướng dẫn về tuyến đi trên sân khấu. Sân khấu rất lớn và tất cả thí sinh đều được yêu cầu rẽ tại một vị trí nhất định nhưng đại diện Jamaica đã rẽ quá sớm, khi chưa đến đúng điểm quy định.

Liên quan đến khả năng kiện tụng của vụ việc, ông Nawat khẳng định phía Thái Lan đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và có các bằng chứng bao gồm cả video ghi lại sự việc để chứng minh rằng MGI và đơn vị đăng cai đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Ông chia sẻ rằng Gabrielle Henry và người thân trong gia đình cô đều là bác sĩ nên đã cư xử rất văn minh, tử tế và hợp tác, không có xung đột nào vì cả hai bên đều hiểu rõ bản chất sự việc.

Ông cho rằng nếu có hành động pháp lý xảy ra, đối tượng bị nhắm tới nhiều khả năng sẽ là tổ chức Miss Universe, chứ không phải MGI và phía Thái Lan với tư cách nước chủ nhà.

Thông qua việc minh bạch thông tin, ông Nawat hy vọng công chúng sẽ hiểu rõ hơn về sự việc và thấy rằng ban tổ chức đã xử lý vấn đề một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu.

Duy Nam
#Ông Nawat #người đẹp Jamaica #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục