Số tiền ông Nawat chi trả cho Hoa hậu Jamaica

TPO - Ông Nawat cho biết đã chi 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng) để điều trị cho người đẹp Jamaica - Gabriella Henry sau khi cô bị ngã xuống hố sân khấu trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Ngày 15/12, người đẹp Jamaica - Gabrielle Henry đã trở về quê nhà sau gần một tháng điều trị vì chấn thương nghiêm trọng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Mẹ và chị gái của cô cũng có mặt trên chuyến bay từ Thái Lan, quá cảnh tại Mỹ.

Sau khi đáp xuống sân bay, Gabrielle được chuyển lên cáng và đưa bằng xe cứu thương đến một cơ sở y tế. Sau đó, cô nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong khu vực dưới sự giám sát của bác sĩ thần kinh. Gabrielle Henry vẫn cần được theo dõi y tế 24/24 vì những chấn thương nghiêm trọng.

Ông Nawat đã chi trả 1,6 tỷ đồng chi phí điều trị y tế cho người đẹp Jamaica sau cú ngã ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã lên tiếng làm rõ tình trạng sức khỏe của cô cũng như các chi tiết xoay quanh sự cố.

Ông Nawat cho biết chi phí điều trị y tế của Gabrielle Henry đã vượt quá 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Cô được chăm sóc đầy đủ tại một bệnh viện tư nhân và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

“Cô ấy ăn uống và sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi chóng mặt”, ông Nawat cho biết.

Ông cũng xác nhận rằng một đội ngũ y tế đã hộ tống cô trở về Jamaica. Ông Nawat cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng tình trạng của cô nguy kịch. Ông nói luôn giữ liên lạc chặt chẽ với tổ chức Miss Universe để theo dõi sát sao tình hình của thí sinh.

Ông Nawat nhấn mạnh đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm bao gồm cung cấp bảo hiểm, tổ chức và hỗ trợ toàn bộ quá trình điều trị cho Gabrielle Henry.

Về nguyên nhân cú ngã, ông giải thích rằng Gabrielle Henry đã không tuân thủ đúng hướng dẫn về tuyến đi trên sân khấu. Sân khấu rất lớn và tất cả thí sinh đều được yêu cầu rẽ tại một vị trí nhất định nhưng đại diện Jamaica đã rẽ quá sớm, khi chưa đến đúng điểm quy định.

Liên quan đến khả năng kiện tụng của vụ việc, ông Nawat khẳng định phía Thái Lan đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và có các bằng chứng bao gồm cả video ghi lại sự việc để chứng minh rằng MGI và đơn vị đăng cai đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Ông chia sẻ rằng Gabrielle Henry và người thân trong gia đình cô đều là bác sĩ nên đã cư xử rất văn minh, tử tế và hợp tác, không có xung đột nào vì cả hai bên đều hiểu rõ bản chất sự việc.

Ông cho rằng nếu có hành động pháp lý xảy ra, đối tượng bị nhắm tới nhiều khả năng sẽ là tổ chức Miss Universe, chứ không phải MGI và phía Thái Lan với tư cách nước chủ nhà.

Thông qua việc minh bạch thông tin, ông Nawat hy vọng công chúng sẽ hiểu rõ hơn về sự việc và thấy rằng ban tổ chức đã xử lý vấn đề một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu.