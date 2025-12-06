Ông Nawat cho phép người chuyển giới thi hoa hậu

TPO - Ông Nawat cho biết người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn, có con đều được phép đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars vào năm 2026.

Ngày 4/12, trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng tải bài viết cho biết ban tổ chức đang chuẩn bị cho mùa giải All Stars lần đầu tiên, quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải.

Ngay sau đó, ông Nawat đã livestream để chia sẻ về mùa giải đặc biệt này. Ông Nawat cho biết cuộc thi sẽ được tổ chức trước tháng 4/2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Ông Nawat và Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Năm đầu tiên, cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Ông Nawat tuyên bố cuộc thi sẽ có ban giám khảo và một công ty độc lập chứng nhận điểm số, mọi thứ sẽ minh bạch 100% để tránh ồn ào, kiện tụng.

Những chia sẻ của ông Nawat đang thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người bất ngờ với việc ông Nawat chấp nhận người chuyển giới tham gia cuộc thi sắc đẹp do mình tổ chức.

Trước đó, ông Nawat nhiều lần tuyên bố không cho phép người chuyển giới tham dự MGI. Năm 2023, trong cuộc họp báo tại Philippines, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc ông Nawat có cho phép người chuyển giới tham gia cuộc thi của mình không, ông Nawat đã thẳng thắn trả lời: "Tuyệt đối không".

"Không một cuộc phẫu thuật nào có thể thay đổi DNA của một người. Người chuyển giới thành phụ nữ vẫn là đàn ông, và người chuyển giới thành đàn ông vẫn là phụ nữ", ông Nawat chia sẻ thêm.

Vị chủ tịch cũng bày tỏ quan điểm những người chuyển giới đã có cuộc thi riêng của mình và sẽ là không công bằng khi người chuyển giới tham gia các cuộc thi của phụ nữ truyền thống.

Khi đó, những phát ngôn của ông Nawat nhận về phản ứng trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng vị chủ tịch đang có sự phân biệt đối xử với người chuyển giới.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đồng cảm với ông Nawat và cho rằng trước đó cũng từng có nhiều vị chủ tịch không chào đón người chuyển giới để tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho cuộc thi mà họ tổ chức.

Hiện Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi sắc đẹp duy nhất trên thế giới chấp nhận người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn, có con tham dự. Đến nay, người đẹp Bồ Đào Nha - Marina Machete là người đẹp chuyển giới đầu tiên làm nên lịch sử khi được xướng tên vào top 20 trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023 ở El Salvador.

Sau khi ông Nawat cho phép người chuyển giới tham gia Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars, các fan sắc đẹp trong nước đang kêu gọi nhiều người đẹp tham dự, trong đó có Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi do ông Nawat thành lập từ năm 2013 với tôn chỉ, mục đích kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Sau hơn một thập kỷ phát triển, MGI nhanh chóng trở thành một trong những cuộc thi sắc đẹp được quan tâm, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi, ồn ào.

Đây là lần đầu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có mùa giải All Stars. Trong lần tổ chức gần đây nhất, người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã vượt qua 76 thí sinh để đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.