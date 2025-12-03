Ông Nawat nói về bê bối ở Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Sau nhiều ngày im lặng, ông Nawat đã chia sẻ về sự việc doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ - bị truy tố và bắt giữ. Ông cũng lên tiếng về những bê bối tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Meta News, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International (MGI) - đã chia sẻ trước truyền thông về một số vấn đề liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và ồn ào của tổ chức Miss Universe (MUO).

Trước thông tin ông Raul Rocha bị truy tố vì cáo buộc liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức, ông Nawat cho biết: "Chuyện của Raul thì nên nghe theo tin tức thôi. Tin tức cũng có phần đúng, nhưng sự thật ra sao thì tôi không rõ. Các bạn phải hiểu là nếu một người đưa ra lời khai có lợi thì sẽ được mời lên làm nhân chứng".

Ông Nawat và doanh nhân Raul Rocha.

Ông khẳng định: "Tôi không muốn bị dính líu. Chúng tôi muốn bình yên, chấp nhận hết mọi thứ rồi, ngay cả việc chấp nhận kết quả chung cuộc vô cùng đau lòng".

Về sự việc Tòa án Thái Lan ra lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip, ông Nawat nói: "Về chuyện của Anne, tôi xin phép không trả lời. Hỏi bà ấy đang ở đâu ư? Tôi xin phép không trả lời, không muốn dính líu đến chuyện pháp lý, bà ấy không còn liên quan gì nữa. Tôi cũng không thể trả lời liệu bà ấy có đổi quốc tịch hay không".

Về dư luận liên quan tới việc tước vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch sau loạt bê bối vừa qua, ông Nawat khẳng định: "Không có chuyện tước vương miện hoa hậu đâu, không ai có quyền tước trừ khi cô ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi, không còn thấy vui".

Chủ tịch MGI chia sẻ thêm: "Tính cách cô ta là như thế, hôm nay có thể rất vui nhưng ngày mai có thể không vui chút nào. Cô ấy không chịu được áp lực tốt lắm. Còn về Philippines, cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 đâu, vì giám đốc quốc gia của họ không dễ dàng chấp nhận".

Trước những thông tin cho rằng tổ chức Miss Universe sắp đổi chủ, ông Nawat cho rằng khả năng này khó xảy ra. "Tôi nghĩ Miss Universe sẽ không có sự thay đổi chủ sở hữu. Vấn đề này rất phức tạp, có 1.001 điều khúc mắc. Việc mua bán không thể được quyết định trong một thời gian ngắn. Tôi được biết đã có những cuộc trao đổi, nhưng chưa có điều gì là thực tế cả. Bởi các bên liên quan vẫn đang xoay xở với vấn đề riêng, ngay cả cổ phiếu cũng không thể kê khai rõ ràng 100% đang nằm ở đâu, nên đừng nghĩ xa xôi", ông nói.

Ông chia sẻ thêm những thông tin về việc ông Raul Rocha nói muốn bán cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ chỉ là cảm xúc nhất thời. "Raul nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa muốn bán, và tất cả tin tức được đưa ra đều chỉ là đồn đoán. Nếu điều ấy thực sự xảy ra, tôi nghĩ tôi phải là người biết trước tiên. Đây không phải là thời điểm để Miss Universe đổi chủ", ông Nawat khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Nawat cũng chia sẻ về gà cưng là người đẹp Praveenar Singh - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ông Nawat cho biết Veena không ký hợp đồng Á hậu 1 với MUO và ông cũng không muốn Veena thay thế hoa hậu nếu trường hợp tước vương miện xảy ra.

"Tôi thấy cách làm việc của MUO khó hiểu, cứ để mọi thứ như hiện tại là tốt rồi. Á hậu 1 là vị trí hợp lý với cô ấy. Veena nằm trong mọi bảng dự đoán, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vương miện. Không chỉ các vòng thi tính điểm mà ngày thường cô ấy đều thể hiện rất tốt", ông Nawat nói.

Ngày 1/12, Công ty TCG Social Media Group có trụ sở ở Thái Lan bất ngờ thông báo về việc tổ chức họp báo để công bố việc mua bản quyền tổ chức cuộc thi Miss Universe khiến fan sắc đẹp xôn xao. Tuy nhiên, ông Nawat khẳng định bản quyền Miss Universe tại Thái Lan vẫn thuộc về MGI.

"Đây là hợp đồng dài hạn. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng một cách cẩn thận, chặt chẽ, kỹ lưỡng, ít nhất là 25 năm", ông Nawat cho biết.

Trong khi đó, phía TCG Social Media Group cho biết vào ngày 3/12 sẽ tổ chức họp báo với nội dung xin mua bản quyền Miss Universe. Các fan sắc đẹp quốc tế đang nóng lòng chờ buổi họp báo để xem tương lai của Hoa hậu Hoàn vũ có gì thay đổi sau hàng loạt bê bối.