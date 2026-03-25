HÀNH TRÌNH TỪ TRÁI TIM Chuyện chưa kể về hành trình lập thân, lập nghiệp của Á hậu Phương Anh, Trịnh Mỹ Anh

TPO - Tiếp nối Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, buổi giao lưu sáng 25/3 thu hút hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM. Tại buổi giao lưu, các khách mời gồm Á hậu Phương Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh và ca sĩ Khải Đăng chia sẻ câu chuyện thực tế về hành trình lập thân, lập nghiệp, từ đó gợi mở vai trò của tri thức, tinh thần dấn thân đối với thế hệ trẻ.

Sau buổi giao lưu, trao tặng đầy ý nghĩa ngày 24/3 tại hai điểm trường Đại học Công Thương TPHCM và Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt tiếp tục đến với hàng nghìn sinh viên.

Tại điểm dừng chân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) sáng 25/3, dàn khách mời gồm Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025 Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình lập thân, lập nghiệp.

'Ngoài tri thức, giới trẻ nên có hướng đi dài hạn'

Mở đầu phần giao lưu trước hàng trăm sinh viên, Thạc sĩ, Á hậu Phương Anh cho biết lý do lớn nhất để cô tham gia Hành trình từ trái tim đến từ sự đồng điệu về tư tưởng, hướng đến "tri thức". Á hậu sinh năm 1998 nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức, đó không chỉ là công cụ, mà là nền tảng cốt lõi để người trẻ phát triển bền vững, đóng góp cho xã hội.

Từ trải nghiệm giảng dạy và có cơ hội trò chuyện sâu hơn với sinh viên, Phương Anh nhận ra thực tế đáng suy ngẫm rằng nhiều bạn trẻ giỏi, thậm chí vượt trội ở một số lĩnh vực nhưng lại thiếu định hướng dài hạn rõ ràng. Đây cũng là lý do cô muốn tham gia chương trình, tiếp cận thêm nhiều sinh viên để truyền động lực có thêm niềm tin vào sự lựa chọn và hành trình của mình.

Để tăng sức thuyết phục, Phương Anh tự chia sẻ hành trình cá nhân trước hàng trăm sinh viên. Là một trong những gương mặt nổi bật về học vấn, học lực Giỏi 12 năm, đạt giải quốc gia môn tiếng Pháp, cô có nhiều cơ hội trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật sau khi đăng quang Á hậu 1Hoa hậu Việt Nam 2020.

Á hậu Phương Anh chia sẻ kinh nghiệm tư duy dài hạn, xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học. Ảnh: V.N.

Tuy nhiên, thay vì tận dụng hào quang danh hiệu và chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật, cô lựa chọn con đường học thuật nghiêm túc, trở thành giảng viên và đang theo đuổi chương trình Tiến sĩ. “Việc học không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường phát triển lâu dài để tạo ra giá trị sâu sắc hơn cho bản thân và cộng đồng”, Phương Anh chia sẻ.

Luôn trân trọng và tự hào với danh hiệu Á hậu Việt Nam cao quý, nhưng Phương Anh nhận thức vương miện và hào quang có thể mang lại cơ hội ban đầu, nhưng chính năng lực và tri thức là yếu tố quyết định việc một người có thể đi xa đến đâu. Người đẹp cho rằng thành công không đến từ những bước nhảy vọt tức thời, mà đến từ những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày.

Hành trình từ trái tim cũng là nơi lần đầu Phương Anh nói về việc cô theo học chuyên ngành Hệ thống quản lý thông tin ở đại học. Hiện tại, công việc của nữ thạc sĩ, giảng viên hoàn toàn rẽ hướng.

Lần đầu nhiều sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học thường loay hoay, thậm chí bế tắc nghĩ rằng bản thân thất bại vì học trái ngành. Phương Anh muốn truyền thông điệp "tự cảm thấy bản thân học trái ngành" không khiến quá trình trở nên vô nghĩa.

Môi trường đại học là nơi giúp sinh viên trau dồi kỹ năng mềm như thuyết trình, nghiên cứu, giao tiếp và tư duy phản biện. Đó là “tài sản dài hạn”, có thể theo mỗi người suốt 10-20 năm sau khi ra trường.

Kết lại phần giao lưu, Phương Anh cho rằng giới trẻ đang học tập, sống ở thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, sinh viên hoàn toàn có thể “tự khởi nghiệp trên chính bản thân mình”.

Nghĩa là thay vì chờ đợi cơ hội lớn, mỗi người có thể bắt đầu từ việc xây dựng thương hiệu cá nhân từ khi còn trên giảng đường. Việc chia sẻ kiến thức, trải nghiệm học tập hay dự án cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Facebook hay TikTok không chỉ giúp định vị bản thân, mà còn tạo ra giá trị thực tiễn trong mắt nhà tuyển dụng.

'Đừng đợi hoàn hảo mới bắt đầu nghĩ đến thành công'

Sau phần truyền cảm hứng về hành trình tri thức của Á hậu Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TPHCM có thêm động lực tin vào bản thân khi lắng nghe chia sẻ về sự dấn thân của Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh.

Từ danh hiệu Á hậu 3 của Hoa hậu Trái Đất Việt Nam, Trịnh Mỹ Anh mang nhiệm vụ đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025. Từ những hoài nghi, thậm chí đối đầu bình luận tiêu cực "á hậu lấn át hoa hậu", thành quả danh hiệu Miss Earth Water là câu trả lời cho sự nỗ lực của Mỹ Anh.

Để chạm đến thành tích 4 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Trái Đất 2025, Mỹ Anh nói hành trình không dễ dàng, thậm chí đánh đổi thời gian, công sức và nỗ lực không ngừng để lội ngược dòng, khẳng định bản thân.

Dù biết bản thân chưa hoàn hảo, cô khuyên giới trẻ hãy mạnh dạn dấn thân. “Chúng ta bắt đầu lúc chưa hoàn hảo cũng không sao cả, nhưng phải bắt đầu mới có đủ tự tin để bước tiếp. Cứ bước đi rồi con đường sẽ xuất hiện, đừng bắt đầu khi đã quá muộn”, cô truyền động lực đến sinh viên.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh (ảnh trái) và dàn các khách mời chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hành trình lập thân, lập nghiệp để truyền lửa cho sinh viên. Ảnh: V.N.

Buổi giao lưu sáng 25/3 với hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM tiếp nối chặng Hành trình từ Trái tim - Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt đầy ý nghĩa.

Trong ngày 24/3, hành trình khởi hành từ Trung Nguyên Legend (12 Alexandre de Rhodes, TPHCM), nối tiếp chuỗi hoạt động bền bỉ hướng tới cột mốc 30 năm sáng tạo và phụng sự.

Chương trình đã đi qua Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Công Thương TPHCM, trao tặng hàng ngàn cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời gồm Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách, chương trình bước đầu tạo được không gian kết nối giữa tri thức và trải nghiệm, giữa câu chuyện cá nhân và khát vọng chung của thế hệ trẻ. Chia sẻ về hành trình lập thân, lập nghiệp, tinh thần tự học và ý chí vượt giới hạn bản thân đã góp phần khơi dậy động lực và định hướng phát triển dài hạn cho sinh viên.