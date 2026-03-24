Bảo Ngọc, Ngọc Hằng bàn về xu hướng của người trẻ

Năm sôi nổi của Bảo Ngọc

Trong một năm hoạt động sôi nổi, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc không chỉ xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà còn ghi dấu ấn ở nhiều diễn đàn lớn về thanh niên, môi trường và phát triển bền vững. Cô từng tham dự Diễn đàn Tương lai châu Á (AFF), Hội nghị Thượng đỉnh P4G, COP29, đồng thời tham gia đối thoại cùng lãnh đạo Liên Hợp Quốc, UNICEF và phát biểu tại nhiều chương trình quốc tế.

Người đẹp sinh năm 2001 tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như chiến dịch môi trường, chương trình TEDx, các dự án thanh niên về khí hậu như LCOY, VYCEP, MockCOP, hay chuỗi Unitour tại đại học. Việc kết nối với giới trẻ thông qua các hoạt động này giúp Bảo Ngọc dần trở thành một gương mặt truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ có tư duy hội nhập và trách nhiệm xã hội.

Với những đóng góp đó, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, dấu mốc không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn phản ánh hình ảnh của một thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng thích nghi với những thay đổi của xã hội.

Tham dự sự kiện OpenLive tại TPHCM, Bảo Ngọc có những chia sẻ về một năm truyền cảm hứng đến người trẻ.

Bảo Ngọc cho rằng sự thay đổi rõ nhất của người trẻ hiện nay nằm ở thói quen tiêu dùng và cách tiếp cận công nghệ. “Người dùng có rất nhiều lựa chọn, nhưng chính điều đó khiến họ trở nên chọn lọc hơn. Họ cần sự tiện lợi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống. Nếu một sản phẩm không giải quyết được nhu cầu cụ thể thì sẽ khó giữ chân họ”, cô chia sẻ.

Bảo Ngọc thường xuyên được các chương trình mời làm đại sứ, chuyên gia tư vấn xu hướng mới của người trẻ. Hiện cô đang làm đại sứ OBranding.

Theo Bảo Ngọc, người trẻ ngày nay không còn tiếp cận công nghệ theo hướng khám phá hay thử nghiệm, mà sử dụng như một công cụ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hàng ngày. Họ có thể tìm kiếm thông tin trên môi trường số, nhưng trải nghiệm và quyết định lại gắn với đời sống thực, khiến ranh giới giữa online và offline dần bị xóa nhòa.

Ở một khía cạnh khác, chính cô cũng thừa nhận mình đang trong quá trình điều chỉnh những thói quen chưa thực sự ổn định, điều mà nhiều người trẻ có thể đồng cảm. Với lịch trình dày đặc khi vừa tham gia vai trò giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, vừa chuẩn bị cho Miss World 2026, Bảo Ngọc cho biết việc duy trì nếp sinh hoạt kỷ luật vẫn là thử thách.

“Ba tôi luôn dặn phải có thời gian biểu lành mạnh, nhưng tôi vẫn chưa làm được. Việc ăn ngủ đôi khi còn thất thường. Tôi nghĩ đây cũng là điều nhiều bạn trẻ đang gặp phải”, cô nói. Dù vậy, điều cô nhấn mạnh không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng thích nghi và giữ năng lượng để đi tiếp.

Từ câu chuyện cá nhân, có thể thấy rõ một đặc điểm chung của thế hệ trẻ hiện nay là linh hoạt, thực tế và đề cao tính ứng dụng trong cả cuộc sống lẫn tiêu dùng.

Truyền cảm hứng về xu hướng mới của giới trẻ

Ngày 22/3, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Nam vương Tuấn Ngọc tham gia chương trình khai trương trụ sở văn phòng Tập đoàn OpenLive.

Xuất hiện với vai trò đại sứ OBranding, Bảo Ngọc cùng Nam vương Tuấn Ngọc và Á hậu Ngọc Hằng trực tiếp trao đổi về những thay đổi trong hành vi người dùng. Điểm chung trong các chia sẻ là việc người trẻ ngày càng ưu tiên trải nghiệm liền mạch, thay vì tách biệt giữa các nền tảng. Theo hoa hậu, để làm được điều đó, Thẻ Sành ra đời và được định hình là giải pháp mang đến trải nghiệm liền mạch, cho phép người dùng vừa tìm kiếm, lựa chọn ưu đãi trên nền tảng số.

Á hậu Ngọc Hằng và Nam Vương Tuấn Ngọc cùng lan tỏa, chia sẻ về cách Gen Z thích nghi với môi trường tiêu dùng mới.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Bảo Ngọc cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là tính ứng dụng trong xu thế kết nối đa điểm. “Người dùng bây giờ có nhiều lựa chọn. Điều họ cần là sự tiện lợi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong đời sống. Sản phẩm công nghệ nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu mà không giải quyết được nhu cầu cụ thể thì sẽ khó giữ được người dùng lâu dài”, cô nói.

Á hậu Ngọc Hằng cho rằng người trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn những nền tảng mang lại cảm giác dễ dùng và gần gũi. Việc tiếp cận công nghệ không còn là điều quá mới mẻ, nên yếu tố quyết định nằm ở việc nền tảng đó có thực sự phù hợp với nhu cầu hàng ngày hay không. “Người trẻ không cần quá nhiều tính năng phức tạp, mà cần những thứ giúp họ tiết kiệm thời gian và dễ đưa ra lựa chọn hơn”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Nam vương Tuấn Ngọc nhìn nhận từ góc độ trải nghiệm. Người trẻ không còn tương tác theo một chiều, mà có xu hướng di chuyển linh hoạt giữa nhiều nền tảng và nhiều hình thức khác nhau. “Có những lúc mình tìm hiểu trên mạng, nhưng lại muốn trải nghiệm trực tiếp. Nếu các nền tảng có thể kết nối được hai điều đó thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”, anh nói.