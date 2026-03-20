Phim Việt vượt 1.000 tỷ đồng

TPO - Phim Việt tiếp tục vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong quý I/2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp điện ảnh nội địa đạt thành tích này. Chỉ còn khoảng 10 ngày cuối tháng, khả năng phá kỷ lục 1.108 tỷ đồng của năm 2025 vẫn là dấu hỏi lớn.

Ngày 20/3, dữ liệu của Box Office Vietnam ghi nhận tổng doanh thu phim Việt trong quý I/2026 đạt khoảng 1.008 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp điện ảnh nội địa chạm ngưỡng doanh thu này trong ba tháng đầu năm.

Đóng góp lớn nhất cho thành tích trên là Thỏ ơi với 447 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé của quý I. Theo sau là Nhà ba tôi một phòng đạt 110 tỷ đồng và Báu vật trời cho với 103 tỷ đồng.

Nhóm phim trung bình khá gồm Tài (99,6 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (97 tỷ đồng) và Con kể ba nghe (55 tỷ đồng), trong khi Cảm ơn người đã thức cùng tôiMùi phở lần lượt đạt 42 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Một số phim có doanh thu khiêm tốn hơn như Nhà mình đi thôi (14 tỷ đồng), Huyền tình dạ trạch (400 triệu đồng), Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (300 triệu đồng), Bus: Chuyến xe cuối cùng (260 triệu đồng, vừa công chiếu) và Bố già trở lại đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Dù đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, thị trường phim Việt quý I/2026 vẫn đối mặt áp lực lớn nếu muốn vượt qua kỷ lục 1.108 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh quỹ thời gian không còn nhiều, cơ hội bứt phá phụ thuộc đáng kể vào các phim chuẩn bị ra rạp cuối tháng 3, đặc biệt là Hẹn em ngày nhật thực.

Phần 2 của phim kinh dị Quỷ nhập tràng sắp thu 100 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu phim Việt quý I/2026 vượt 1.000 tỷ đồng.

Thành bại của tác phẩm có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và mỹ nam Khương Lê có thể trở thành yếu tố quyết định liệu điện ảnh Việt có tiếp tục thiết lập kỷ lục mới hay không.

Trong ngày 20/3, thị trường rạp chiếu ghi nhận tổng doanh thu khoảng 8 tỷ đồng, cho thấy sức mua duy trì ổn định trong giai đoạn giữa tháng. Cuộc đua phòng vé tiếp tục xoay quanh nhóm phim đang có lợi thế suất chiếu và độ phủ.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Quỷ nhập tràng 2 khi thu về 2,27 tỷ đồng trong ngày, bán ra hơn 26.300 vé/2.545 suất chiếu. Tác phẩm giữ nhịp tăng trưởng đều, tiếp tục là đầu tàu của phim Việt tại phòng vé thời điểm này. Bám sát phía sau là Đếm ngày xa mẹ với 2,26 tỷ đồng, tương đương hơn 27.200 vé từ khoảng 2.000 suất chiếu, tạo nên khoảng cách rất sít sao ở hai vị trí dẫn đầu.

Ở nhóm sau, Cú nhảy kỳ diệu mang về 1,17 tỷ đồng với hơn 11.700 vé bán ra. Phim Tài đứng thứ tư, đạt 1,02 tỷ đồng, tương đương hơn 10.500 vé/643 suất chiếu, cho thấy hiệu suất khai thác suất chiếu ở mức tốt. Các vị trí còn lại thuộc về Thoát khỏi tận thế với 515 triệu đồng và Bus: Chuyến xe một chiều đạt hơn 206 triệu đồng, trong đó Bus là phim mới ra rạp nên doanh thu vẫn ở mức thăm dò.

Nhìn tổng thể, doanh thu ngày 20/3 tập trung chủ yếu vào nhóm ba phim dẫn đầu, trong khi các phim còn lại có sự chênh lệch đáng kể về lượng vé và suất chiếu.

