Quốc Trường, Quốc Huy dồn dập trở lại

TPO - Tại showcase "Một thời ta đã yêu" diễn ra tại TPHCM, Quốc Trường chia sẻ về vai diễn vướng vào mối quan hệ tình cảm tay ba với nam chính Quốc Huy - diễn viên trăm tỷ mới nổi của điện ảnh sau vai diễn Thám tử Kiên. Sau dự án này, cả Quốc Huy và Quốc Trường đều giữ vai chính trong hai bộ phim ra rạp giữa năm và gần cuối năm.

Chiều 18/3 tại TPHCM, ê-kíp phim điện ảnh Một thời ta đã yêu tổ chức buổi công bố dự án, giới thiệu dàn diễn viên và một số hình ảnh đầu tiên của phim. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà sản xuất - diễn viên Quỳnh Thy cùng các diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy, NSND Lê Khanh, Phát Đạt…

Tại buổi showcase, ê-kíp trình chiếu hai đoạn hậu trường và teaser trailer. Nội dung xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, trong đó nhân vật nữ chính (Quỳnh Thy) đứng giữa hai tuyến tình cảm do Quốc Trường và Quốc Huy thể hiện. Hình ảnh cho thấy phim được xây dựng với nhịp kể chậm, ít thoại, tập trung vào cảm xúc và ký ức, bối cảnh chính tại một vùng biển miền Trung.

Quốc Trường, Quỳnh Thy và Quốc Huy vướng tình tay ba ở phim mới.



Chia sẻ về việc đảm nhận đồng thời vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính, Quỳnh Thy nói đây là quyết định đến từ quá trình làm việc với đạo diễn và ê-kíp. “Có nhiều anh chị thắc mắc vì sao Quỳnh Thy kiêm nhiệm hai vai trò, lý do đầu tiên vẫn là tình yêu với điện ảnh, và muốn hỗ trợ anh Nghĩa đưa một ‘đứa con tinh thần’ rất tâm huyết của anh đến với khán giả Việt Nam”, cô nói.

Cô cũng cho biết ban đầu chỉ dự định tham gia một vai trò, nhưng sau khi nhận được sự động viên trong giai đoạn chuẩn bị, đã quyết định đảm nhận luôn vai nữ chính: “Trong giai đoạn tiền kỳ, Quỳnh Thy cũng nhận được sự hỗ trợ, cổ vũ của các anh chị tiền bối, nên cũng quyết định đảm nhận luôn vai nữ chính”.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa có xuất phát điểm từ ngành y. Anh nói công việc đá chéo sân, quá trình làm phim không đơn giản: “Lúc làm phim có rất nhiều lúc mệt mỏi, nhưng cũng sung sướng nhất, bởi mình được làm điều mình ao ước”.

Khi được hỏi về việc lựa chọn cách kể chuyện mang màu sắc hoài niệm, đạo diễn cho rằng yếu tố cảm xúc không phụ thuộc vào độ tuổi khán giả: “Tôi nghĩ cảm xúc của con người không bị giới hạn về mặt thời gian, thời đại. Dù là bao nhiêu tuổi, khi xem một bộ phim có cảm xúc, khán giả đều sẽ thấy ít nhiều bản thân mình trong đó”.

Dự án lần này có hai cái tên đang được quan tâm gồm Quốc Trường và Quốc Huy - diễn viên nổi đình đám mùa phim 30/4 năm trước nhờ vai Thám tử Kiên.

Nam diễn viên cho biết anh tham gia dự án sau khi được Quốc Trường giới thiệu. “Lúc đầu tôi bối rối vì chưa hiểu cách đạo diễn sẽ triển khai bộ phim. Nhưng khi trao đổi cùng anh Nghĩa, tôi cảm thấy đây là vai thú vị và rất khó để có một cơ hội tương tự”, anh nói.

Chia sẻ thêm về việc làm tình địch, đối đầu Quốc Trường trong phim, Quốc Huy liên hệ vai diễn với trải nghiệm cá nhân: “Câu chuyện lần này mang lại cho tôi những cảm xúc đẹp, bởi năm 18 tuổi tôi cũng từng có mối tình đơn phương như thế”.

Trở lại màn ảnh rộng sau thời gian tập trung kinh doanh, Quốc Trường chia sẻ anh luôn cố hòa nhập trong quá trình làm việc với đạo diễn và bạn diễn.

“Dù bạn diễn mới vào nghề hay đã có nhiều kinh nghiệm, tôi cũng đều cố gắng tạo cảm giác tốt để vào vai, Anh Nghĩa cũng rất ‘ép’ mình phải tương tác, nhắn tin với Quỳnh Thy như người yêu mỗi ngày để dễ nhập vai hơn khi vào set quay”, Quốc Trường chia sẻ.

Bộ ba diễn viên chính và đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, NSND Lê Khanh giao lưu khán giả.

NSND Lê Khanh cho biết bà tham gia dự án từ giai đoạn tuyển chọn diễn viên và đồng hành suốt quá trình làm phim. “Tôi tham gia buổi casting để chọn ra những gương mặt đồng hành với câu chuyện phim… vừa hướng dẫn các con diễn xuất, vừa đồng hành cùng mọi người”, bà nói, đồng thời nhận định đây là trải nghiệm có ý nghĩa với cá nhân.

Một thời ta đã yêu được quay tại Phú Yên, khai thác câu chuyện tình tay ba với cách kể thiên về ngôn ngữ điện ảnh, tiết chế lời thoại.