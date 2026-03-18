Tài xế có sai luật khi tung video nhạc sĩ Minh Khang say rượu, chửi bới?

TPO - Sau vụ nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi, xác nhận là người say xỉn, thiếu kiểm soát trong video lan truyền trên mạng, dư luận tiếp tục tranh luận. Tiền Phong đã mời luật sư Nguyễn Quốc Cường chia sẻ góc nhìn, phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm cũng như quyền hình ảnh cá nhân.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi về video ghi lại cuộc tranh cãi giữa anh và tài xế công nghệ (do tài xế trích xuất từ camera hành trình) gây ồn ào dư luận những ngày qua. Nam nhạc sĩ xác nhận anh là người đàn ông ngồi ghế sau xuất hiện trên video, đồng thời thừa nhận đã có lời nói thiếu kiểm soát trong tình trạng say rượu.

Trong bài đăng, Minh Khang nhận lỗi và xin lỗi tài xế công nghệ vì những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực. Song, nam nhạc sĩ cho rằng sự việc giữa hai cá nhân lại trở thành câu chuyện ồn ào, sau khi video cắt từ camera hành trình xuất hiện công khai trên mạng xã hội ngay trong đêm.

Minh Khang trình bày những ngày qua có nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào anh và gia đình. Anh đã phản ánh sự việc lên ứng dụng gọi xe "để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân".

Sau bài xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang, dư luận tiếp tục xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng phải lên án hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực của hành khách, tài xế công nghệ là người lao động cần được bảo vệ.

Trong khi số khác không chấp nhận hành vi khiếm nhã, văng tục, nhưng vẫn đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc tài xế công nghệ công khai video hành khách lên mạng.

Mức phạt hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Xem lại video lan truyền tối 12/3, hành khách ngồi ghế sau ôtô có biểu hiện say xỉn, liên tục lớn tiếng, yêu cầu tài xế đi theo ý mình, kèm theo nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí có lúc dọa đánh.

Nhiều người cho rằng hành vi văng tục, tranh cãi gay gắt với tài xế là biểu hiện ứng xử thiếu chuẩn mực nơi công cộng. Đến khi Minh Khang xác nhận anh là người trong video dư luận phẫn nộ do nhạc sĩ là người nổi tiếng.

Trả lời Tiền Phong, luật sư Nguyễn Quốc Cường (Đoàn luật sư TPHCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH Infinity Việt Nam) nhận định pháp luật hiện hành đã có quy định liên quan đến các hành vi sử dụng ngôn từ xúc phạm người khác trong cộng đồng.

Hành vi sử dụng ngôn từ thô tục, thiếu chuẩn mực trong cộng đồng là hành vi vi phạm về trật tự công cộng trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đối với hành vi vi phạm này, pháp luật có chế tài áp dụng xử lý, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả của hành vi.

Nhạc sĩ Minh Khang xác nhận anh là người say rượu, chửi bới trong video lan truyền trên mạng tối 12/3.

Nếu lời nói vượt quá mức tranh cãi thông thường và có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cá nhân thực hiện có thể bị xử phạt hành chính.

"Cụ thể, khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc gây mất trật tự công cộng. Ngoài mức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu cải chính thông tin hoặc xin lỗi công khai theo quy định pháp luật. Trong trường hợp hành vi xúc phạm gây hậu quả nghiêm trọng, pháp luật còn có thể xem xét trách nhiệm hình sự", luật sư phân tích.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường còn viện dẫn Điều 155 Bộ luật Hình sự, quy định về Tội làm nhục người khác. Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Ở những trường hợp nghiêm trọng hơn, mức hình phạt có thể từ 03 tháng đến 05 năm tù.

Trong các tranh chấp giữa hành khách và tài xế dịch vụ, hành vi chửi bới, lăng mạ hoàn toàn có thể được xem là xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Ông Cường dẫn Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, trong đó quy định người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín… của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm được quy định cụ thể tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại, thu nhập bị mất hoặc giảm sút và khoản bồi thường tổn thất tinh thần.

Một chi tiết được nhắc đến trong lời xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang là việc anh cho rằng mình không kiểm soát được lời nói do đã uống rượu. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, yếu tố này không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý. Điều 13 Bộ luật Hình sự, quy định người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Như vậy, tình trạng say rượu bia không phải là căn cứ miễn trừ và cũng không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, luật sư Cường phân tích.

Tài xế công nghệ có phải bồi thường?

Bên cạnh tranh luận về hành vi của hành khách, số khác quan tâm việc tài xế công nghệ đăng tải video từ camera hành trình lên mạng xã hội. Bên cạnh ý kiến cho rằng hành động phản ánh hành vi thiếu chuẩn mực của hành khách, số khác lo ngại việc công khai hình ảnh cá nhân là vi phạm quyền riêng tư.

Để giải đáp thắc mắc của khán giả, luật sư Nguyễn Quốc Cường nhận định pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng về quyền đối với hình ảnh cá nhân và quyền bảo vệ đời sống riêng tư.

Ông Cường dẫn Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng nêu rõ việc đăng tải hình ảnh đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của cá nhân là trái pháp luật.

Minh Khang cho rằng có nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào anh và gia đình sau vụ việc.

Đối chiếu vụ tài xế công nghệ đăng tải video về hành khách lên mạng, luật sư cho rằng camera hành trình trên xe dịch vụ thường được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn hoặc phục vụ việc giải quyết tranh chấp nếu xảy ra sự cố. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu từ thiết bị này phải tuân thủ quy định pháp luật.

“Tài xế không được công khai đoạn ghi hình lên mạng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng (được quy định tại Điều 32, 38, Bộ luật Dân sự hiện hành về quyền hình ảnh và đời sống riêng tư cá nhân). Tài xế chỉ được sử dụng camera hành trình để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp (nếu có), hoặc những trường hợp mà pháp luật bắt buộc chủ sở hữu những hình ảnh/video/tài liệu này cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền", luật sư Cường phân tích.

Nghĩa là tài xế công nghệ công khai hình ảnh và danh tính người trong video là trái luật, bất kể lý do "tự bảo vệ trước hành vi thiếu chuẩn mực của hành khách". Trong trường hợp tài xế cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, họ phải làm đơn trình báo/đơn khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cung cấp các hình ảnh và thông tin cá nhân của người này cho cơ quan nhà nước. Đồng thời phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp người xuất hiện trong video cho rằng việc đăng tải video gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hoặc đời sống cá nhân (trường hợp này là nhạc sĩ Minh Khang), họ có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai hoặc bồi thường thiệt hại.

"Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015, quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Mức bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí khắc phục, thu nhập bị mất... do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, mức bồi thường không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định", luật sư Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.