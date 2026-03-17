Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông

TPO - Cây vải gần 300 năm tuổi trong khuôn viên Chùa Tượng Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là cổ thụ quý mà còn gắn với câu chuyện về cuộc đời Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Theo các bậc cao niên trong vùng, cây vải được ươm từ hạt giống do chính Hải Thượng Lãn Ông mang từ quê nội ở Hưng Yên vào khi ông về sinh sống tại Hương Sơn. Từ một mầm cây nhỏ bé, qua gần ba thế kỷ, cây vải đã lớn lên thành cổ thụ, gắn với chính cuộc đời của vị danh y đã gắn bó trọn vẹn với mảnh đất này.
Dịp này, cây bắt đầu cho quả. Nhiều du khách khi đến đây được nghe câu chuyện về nguồn gốc của cây, cũng như quãng đời ẩn cư, chữa bệnh cứu người của Hải Thượng Lãn Ông tại mảnh đất Hương Sơn.