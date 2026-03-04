Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xếp hàng xin lộc tại ngôi chùa gần 400 năm tuổi ở Hội An

Hoài Văn

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ, bất chấp mưa xuân, kiên nhẫn xếp hàng dài chờ vào chùa Ông xin lộc dịp Tết Nguyên tiêu - ngày duy nhất trong năm ngôi miếu mở phát lộc cầu may.

tp-du-khach-xep-hang-xin-loc-o-chua-ong.jpg
Sáng 14/3 (nhằm 16 tháng Giêng âm lịch), dòng người nối nhau xếp hàng dài cả cây số để vào dâng hương tại Chùa Ông﻿ (số 24 Trần Phú, P. Hội An, TP. Đà Nẵng).
tp-xep-han-o-chua-ong-ha.jpg
tp-nguoi-dan-va-du-khach-dang-huong-o-chua-ong-6.jpg
Từ rạng sáng, nhiều người đã có mặt chờ đến lượt vào lễ, cầu mong một năm mới bình an, hanh thông, tài lộc.
tp-xep-hang-di-le-o-chua-ong-ha.jpg
tp-xep-hang-de-vao-dang-le-chua-ong.jpg
Người dân và du khách xếp hàng dài chờ vào làm lễ.
tp-thanh-kinh-dang-le-chua-ong.jpg
tp-nguoi-dan-va-du-khach-dang-huong-o-chua-ong-2.jpg
tp-dang-huong-o-chua-ong.jpg
Theo người dân địa phương, chùa cho lộc duy nhất trong năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu. Vì vậy, đây được xem là thời khắc linh thiêng, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về trải nghiệm nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của phố Hội.
tp-xin-loc-o-chua-ong.jpg
tp-xin-loc-o-chua-ong-3.jpg
tp-xin-loc-o-chua-ong-2.jpg
Người dân làm lễ, xin lộc ở chùa Ông.
tp-du-khach-dang-huong-o-chua-ong1.jpg
tp-dang-le-chua-ong-9.jpg
tp-dang-huong-o-chua-ong-5.jpg
Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến dâng hương, cầu tài lộc.
tp-du-khach-o-chua-ong.jpg
Sờ xích thố lấy may.
tp-du-khach-xep-hang-o-hoi-an.jpg
Chùa Ông, còn gọi là Quan Công Miếu thờ Quan Vân Trường (Quan Vũ) - vị tướng tài ba thời Tam Quốc, được tôn kính bởi đức độ và lòng trung nghĩa. Ngôi miếu được xây dựng năm 1653, kiến trúc theo kiểu chữ “Quốc” với nhiều nếp nhà liên kết. Năm 1991, di tích được công nhận là Di tích﻿ lịch sử - văn hóa quốc gia. Trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay chùa Ông vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, 30 bức hoành phi, hơn 10 bộ câu đối, tượng Quan Công, Quan Bình, Châu Thương cùng nhiều văn bia có giá trị.
Hoài Văn
#Chùa Ông #Hội An #Tết Nguyên tiêu #xin lộc #tín ngưỡng #di tích lịch sử #văn hóa

