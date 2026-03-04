Xếp hàng xin lộc tại ngôi chùa gần 400 năm tuổi ở Hội An

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ, bất chấp mưa xuân, kiên nhẫn xếp hàng dài chờ vào chùa Ông xin lộc dịp Tết Nguyên tiêu - ngày duy nhất trong năm ngôi miếu mở phát lộc cầu may.