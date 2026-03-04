Xếp hàng xin lộc tại ngôi chùa gần 400 năm tuổi ở Hội An

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về phố cổ, bất chấp mưa xuân, kiên nhẫn xếp hàng dài chờ vào chùa Ông xin lộc dịp Tết Nguyên tiêu - ngày duy nhất trong năm ngôi miếu mở phát lộc cầu may.
Từ rạng sáng, nhiều người đã có mặt chờ đến lượt vào lễ, cầu mong một năm mới bình an, hanh thông, tài lộc.
Người dân và du khách xếp hàng dài chờ vào làm lễ.
Theo người dân địa phương, chùa cho lộc duy nhất trong năm đúng dịp Tết Nguyên tiêu. Vì vậy, đây được xem là thời khắc linh thiêng, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về trải nghiệm nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của phố Hội.
Người dân làm lễ, xin lộc ở chùa Ông.
Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến dâng hương, cầu tài lộc.