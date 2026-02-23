Nét đẹp đầu năm, bạn trẻ Đà Nẵng rủ nhau đi nhà sách 'xin lộc' tri thức

TPO - Ngày mùng 6 Tết (22/2) thay vì chen chân tại các khu vui chơi hay điểm du lịch nổi tiếng, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng lại lựa chọn một điểm đến yên tĩnh nhưng đầy cảm hứng, đó là nhà sách.

Ghi nhận tại một nhà sách lớn trên đường Lê Duẩn, không khí đông vui kéo dài từ sáng đến chiều. Từng nhóm học sinh, sinh viên say sưa lật giở từng trang sách, chọn lựa kỹ lưỡng trước khi mang về những “lộc xuân” đặc biệt. Nhân viên tại đây cho biết, nhà sách mở cửa từ mùng 4 Tết và ngày nào cũng đông khách, trong đó phần lớn là các bạn trẻ đến đọc và mua sách đầu năm.

Một nhà sách ở Đà Nẵng đông bạn trẻ trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết.

Không khí trong nhà sách những ngày này mang một sắc thái rất riêng. Giữa hương xuân còn vương trong nắng nhẹ, những kệ sách trở thành nơi khởi đầu cho một năm mới nhiều ước vọng. Tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, tiếng lật sách khẽ khàng tạo nên một bầu không khí thanh bình, khác hẳn sự ồn ào thường thấy ở các điểm vui chơi.

Anh Lê Văn Hạnh (trú phường Sơn Trà) dành ngày cuối của kỳ nghỉ Tết đưa con trai đến chọn sách. Hai cha con kiên nhẫn đi từng gian, từ sách kỹ năng đến truyện thiếu nhi để chọn sách yêu thích và phù hợp. Anh Hạnh chia sẻ, việc duy trì thói quen đọc sách cho con là điều anh đặc biệt chú trọng, vừa lan tỏa văn hóa đọc vừa giúp con hình thành thói quen tốt.

“Tập cho con đọc sách vừa giúp con tránh xa điện thoại, tivi và những nội dung khó kiểm soát trên mạng, vừa bồi đắp kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Đầu năm đi mua sách cũng là cách giữ một nét đẹp truyền thống, lan tỏa đam mê đọc sách khám phá tri thức đến con trẻ”, anh Hạnh nói.

Chọn mua những cuốn sách hay trong những ngày đầu năm mới.

Với nhiều bạn trẻ, mua sách đầu năm còn mang ý nghĩa “lấy hên”. Em Nguyễn Linh Anh (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết: Năm nào em cũng ghé nhà sách vào dịp Tết để mua ít nhất 1 cuốn sách.

“Em tin rằng đầu năm mua sách là khởi đầu cho một năm học hành suôn sẻ, thêm tri thức, thêm động lực cho cả năm,” Linh Anh cười tươi, trên tay là vài cuốn sách tham khảo và một tập tản văn yêu thích.

Ở một góc khác, Minh Khang (học sinh lớp 5 phường Hải Châu) nâng niu những cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa chọn được. Em cho biết đã trích một phần tiền lì xì để mua sách. “Đọc truyện giúp con tưởng tượng ra nhiều điều thú vị, học được cách sống tốt và yêu thương mọi người hơn,” Khang chia sẻ.

Điều bất ngờ là lượng khách đông không chỉ để mua mà còn để đọc. Nhiều bạn trẻ ngồi bệt xuống sàn, tựa vào kệ sách, say sưa đọc từng trang. Hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh đẹp về văn hóa đọc trong những ngày đầu năm, khi người ta chọn tri thức làm “lộc xuân” thay vì chỉ tìm kiếm niềm vui giải trí ngắn hạn.

Một nhà sách nhộn nhịp bạn trẻ trong những ngày nghỉ Tết.

Chị Trần Thị Hoa 54 tuổi, trú phường Thanh Khê, một người mê đọc sách, cho biết: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc các nhà sách đông kín bạn trẻ trong ngày Tết là tín hiệu đáng mừng. "Đó không chỉ là sự lựa chọn điểm đến khác biệt, mà còn là biểu hiện của nhu cầu bồi đắp tri thức, khát khao hoàn thiện bản thân ngay từ những ngày đầu năm mới", chị Hoa chia sẻ.

Xuân mới mở ra bằng những trang sách mới, giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng thanh toán sách, cẩn thận bọc lại từng cuốn trước khi ra về, đã góp thêm một gam màu đẹp cho bức tranh văn hóa đầu năm.