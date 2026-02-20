Hoa hậu Thanh Thủy check-in bên linh vật ngựa gây sốt ở Đà Nẵng

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy check-in cùng linh vật ngựa 4.0 gây sốt ở Đà Nẵng, được nhiều người dân tới thăm nhân dịp Tết Bính Ngọ. Hoa hậu Việt Nam 2022 dành trọn thời gian bên gia đình trong dịp năm mới.