Hoa hậu Thanh Thủy check-in bên linh vật ngựa gây sốt ở Đà Nẵng

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy check-in cùng linh vật ngựa 4.0 gây sốt ở Đà Nẵng, được nhiều người dân tới thăm nhân dịp Tết Bính Ngọ. Hoa hậu Việt Nam 2022 dành trọn thời gian bên gia đình trong dịp năm mới.
Ngày Mùng 3 Tết, Hoa hậu Thanh Thủy đăng ảnh check-in cùng linh vật ngựa 4.0 ở Đà Nẵng. Người đẹp mặc áo dài màu xanh họa tiết nền nã. 2026 là năm ý nghĩa với Thanh Thủy khi cô cũng là người đẹp tuổi Ngọ.
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo gây chú ý khi đăng ảnh mặc áo dài trên trang cá nhân vào ngày Mùng 3 Tết. Người đẹp khoe nhan sắc mặn mà với bộ áo dài tông màu hồng pastel.
Sau 14 năm đăng quang, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn nhận nhiều khen ngợi. Người đẹp sinh năm 1991, quê Bạc Liêu (cũ), đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long và Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, cô dần rút lui showbiz để ưu tiên vai trò làm vợ và làm mẹ.
Mẹ con á hậu Võ Hoàng Yến mặc áo dài đôi màu hồng du xuân ngày Mùng 3 Tết.
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài hồng nền nã khi đi chúc Tết ngày Mùng 3.
Hoa hậu Bảo Ngọc diện trang phục màu sắc rực rỡ khi xuống phố ngày đầu năm.
Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với biểu cảm hài hước khi mặc áo dài. Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chủ tịch CLB Hà Nội, vào tháng 10/2022, sinh bé Tuệ An tháng 7/2023.
Hoa hậu Kỳ Duyên cùng bố mẹ đi du Xuân ngày Mùng 3 Tết.
Á hậu Ngọc Hằng và em trai đi chúc Tết họ hàng. Người đẹp mặc váy hoa giản dị.
Hoa hậu Ý Nhi bên bố và em gái trong ngày đầu năm mới.