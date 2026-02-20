Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Hoa hậu Thanh Thủy check-in bên linh vật ngựa gây sốt ở Đà Nẵng

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy check-in cùng linh vật ngựa 4.0 gây sốt ở Đà Nẵng, được nhiều người dân tới thăm nhân dịp Tết Bính Ngọ. Hoa hậu Việt Nam 2022 dành trọn thời gian bên gia đình trong dịp năm mới.

img-0584.jpg
img-0582.jpg
Ngày Mùng 3 Tết, Hoa hậu Thanh Thủy đăng ảnh check-in cùng linh vật ngựa 4.0 ở Đà Nẵng. Người đẹp mặc áo dài màu xanh họa tiết nền nã. 2026 là năm ý nghĩa với Thanh Thủy khi cô cũng là người đẹp tuổi Ngọ.
img-0583.jpg
Linh vật Kim mã 4.0 đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng (TP Đà Nẵng) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ. Linh vật ngựa năm nay mang phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ sự bền bỉ, tiên phong và khát vọng vươn xa, gửi gắm thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của TP Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
img-0578.jpg
img-0576.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo gây chú ý khi đăng ảnh mặc áo dài trên trang cá nhân vào ngày Mùng 3 Tết. Người đẹp khoe nhan sắc mặn mà với bộ áo dài tông màu hồng pastel.
img-0581.jpg
img-0580.jpg
Sau 14 năm đăng quang, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn nhận nhiều khen ngợi. Người đẹp sinh năm 1991, quê Bạc Liêu (cũ), đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long và Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, cô dần rút lui showbiz để ưu tiên vai trò làm vợ và làm mẹ.
img-0577.jpg
Đặng Thu Thảo sinh con thứ ba vào tháng 10/2024. Trước đó, cô có hai con là con gái Sophie (8 tuổi) và con trai Liam (6 tuổi).
img-0572.jpg
img-0571.jpg
Mẹ con á hậu Võ Hoàng Yến mặc áo dài đôi màu hồng du xuân ngày Mùng 3 Tết.
637197102-122168424842922661-3837517509619851416-n.jpg
640418213-122168424830922661-5207731875940502053-n.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài hồng nền nã khi đi chúc Tết ngày Mùng 3.
636981282-894751356652312-75350933986075619-n.jpg
638416170-894751303318984-1208741596686419261-n.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc diện trang phục màu sắc rực rỡ khi xuống phố ngày đầu năm.
img-0568.jpg
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh chồng và con gái quấn quýt khi đi chúc Tết ngày Mùng 3.
img-0569.jpg
639642948-10214337228380702-6749286812583500496-n.jpg
Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với biểu cảm hài hước khi mặc áo dài. Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chủ tịch CLB Hà Nội, vào tháng 10/2022, sinh bé Tuệ An tháng 7/2023.
img-0567.jpg
img-0566.jpg
Hoa hậu Kỳ Duyên cùng bố mẹ đi du Xuân ngày Mùng 3 Tết.
img-0573.jpg
Hoa hậu Thiên Ân chụp ảnh cùng bố và cún cưng trong ngày đầu năm mới.
img-0575.jpg
img-0574.jpg
Á hậu Ngọc Hằng và em trai đi chúc Tết họ hàng. Người đẹp mặc váy hoa giản dị.
img-0586.jpg
img-0585.jpg
Hoa hậu Ý Nhi bên bố và em gái trong ngày đầu năm mới.
Duy Nam
#Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam #linh vật ngựa #Tết Bính Ngọ #Tết Nguyên đán

Xem thêm

Cùng chuyên mục