Hà Trúc Linh: 'Tôi không muốn lấy chồng sớm'

Duy Nam - Công Hướng

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô chưa nghĩ tới việc kết hôn sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Người đẹp muốn trau dồi các kỹ năng về chuyên môn marketing cũng như mảng làm đẹp để có thể phát triển toàn diện.

img-9427.jpg
Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tiền Phong, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ về nhiều định hướng mới mẻ mà cô đang theo đuổi. Cô mặc áo dài xanh thêu hoa sen thanh lịch, nền nã do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Trúc Linh cho biết sau Tết Nguyên đán, cô và các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia dự án Chuyện mình kể - Chuyện Việt Nam - là dự án về văn hóa, du lịch. Mỗi người đẹp sẽ đóng vai trò host của một tập, kết nối với người địa phương để quảng bá về văn hóa truyền thống.
img-9428.jpg
img-9401.jpg
Trúc Linh cho biết cô rất yêu thích các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Tết Nguyên đán. "Tết đến, tôi chỉ muốn trở về nhà và tập trung 100% thời gian dành cho gia đình. Năm nay tôi cùng mẹ nấu bữa tất niên, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ Tết, cắm hoa, đi tảo mộ. Tôi luôn trân trọng những hoạt động cùng gia đình trong ngày Tết", cô nói.
img-9399.jpg
Trúc Linh cho biết cô đã hoãn tất cả công việc để về quê sớm đoàn tụ bên gia đình. "Trong năm, tôi không có nhiều cơ hội để trở về bên gia đình nên rất trân trọng thời gian đoàn viên của Tết Nguyên đán", người đẹp chia sẻ.
img-9430.jpg
img-9429.jpg
Trúc Linh nói ngày nay nhiều bạn trẻ thờ ơ với Tết truyền thống và cảm thấy mệt mỏi nhưng cô thì rất háo hức. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ sẽ gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của Tết Nguyên đán.
img-9426.jpg
img-9425.jpg
“Truyền thống là cái nôi hình thành nên mỗi con người, chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn, sống biết phép tắc, lễ nghĩa. Nếu mất đi cội nguồn sẽ như cây mất rễ. Giữ Tết Nguyên đán là điều quan trọng. Mọi người nên trân trọng và coi đây là quãng thời gian quý giá bên cạnh gia đình, thay vì xem nó là áp lực. Tết đến, có nhiều người tất bật với việc cúng bái, nhưng tôi thấy Tết hiện đại đã được lược bỏ nhiều lễ nghi không cần thiết”, Trúc Linh bày tỏ.
img-9422.jpg
img-9421.jpg
Trong dịp Tết, Trúc Linh đã chuẩn bị những chiếc lì xì để mừng tuổi bố mẹ và họ hàng. “Dù đã có danh hiệu nhưng tôi vẫn là Trúc Linh của bố mẹ. Năm 2026, tôi mong có thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành tốt công việc. Mong mọi người bước vào năm mới hạnh phúc”, cô nói.
img-9424.jpg
img-9423.jpg
Trúc Linh nói vì còn trẻ nên khi về quê ăn Tết cô chưa được hỏi bao giờ lấy chồng. Tuy nhiên, người đẹp cũng bày tỏ quan niệm không muốn kết hôn sớm. “Tôi còn quá trẻ để lập gia đình. Tôi mong muốn xây dựng sự nghiệp, trước tiên là hoàn thành việc học, sau đó tôi dự định học thạc sĩ. Tôi muốn đầu tư cho bản thân về kiến thức chuyên môn, trau dồi thêm các kỹ năng về mảng sắc đẹp. Tôi muốn trải nghiệm để thanh xuân không bị hoài phí. Về chuyện tình cảm là cái duyên, nếu tình yêu đến mình cũng không cản được”, cô nói.
img-9420.jpg
img-9419.jpg
Trúc Linh nói nếu cưới, cô muốn một hôn lễ đơn giản, ấm cúng nhưng đầy đủ lễ nghi. “Trong tình yêu, tình cảm vẫn là quan trọng. Nếu muốn có đám cưới xa hoa, lộng lẫy thì hiện tại mình phải nỗ lực, tự thân vận động, kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập, học hỏi thêm nhiều điều. Điều tôi luôn muốn đó là một đám cưới thật ấm cúng và truyền thống, đơn giản nhưng đầy đủ”, người đẹp chia sẻ.
img-9527.jpg
img-9528.jpg
Bước sang năm 2026, Trúc Linh ấp ủ nhiều dự định nhưng cô ưu tiên việc hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. "Dù có nhiệm kỳ ngắn hơn những người tiền nhiệm nhưng tôi đã được trải nghiệm những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với danh hiệu", cô chia sẻ.
