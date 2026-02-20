Hà Trúc Linh: 'Tôi không muốn lấy chồng sớm'

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô chưa nghĩ tới việc kết hôn sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Người đẹp muốn trau dồi các kỹ năng về chuyên môn marketing cũng như mảng làm đẹp để có thể phát triển toàn diện.