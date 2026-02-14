Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu cứu cả một chương trình

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà sản xuất của chương trình Địa ngục độc thân - Single’s Inferno mùa thứ 5 thừa nhận Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi là nhân tố giúp show thành công.

Ngày 12/2, ê-kíp Single's Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 5 đã có buổi tiệc đóng máy được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc với sự tham gia của dàn người chơi. Tại buổi tiệc, nhà sản xuất Kim Jae Won bày tỏ sự vui mừng trước thành công của mùa giải năm nay.

Địa ngục độc thân mùa thứ 5 đã lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix.

image-1.jpg
Mina Sue Choi là nhân tố giúp Địa ngục độc thân mùa 5 thành công.

Nhắc đến người chơi nữ Choi Mina Sue (Hoa hậu Trái Đất 2022), Kim Jae Won nói: “Có nhiều ý kiến cho rằng tất cả là nhờ Mina. Tôi cũng đồng tình. Trong buổi tiệc liên hoan, tôi đã cảm ơn cô ấy rất nhiều, thậm chí còn cúi đầu. Cô ấy cũng ngượng ngùng và định cúi lại”.

Kim Jae Won cho biết anh đã hẹn chiêu đãi Mina Sue Choi một bữa ăn như lời cảm ơn. “Tôi nghĩ mình phải đãi thật lớn, chắc phải cỡ nhà hàng Michelin mới được”, anh nói.

Sau gần một tuần chương trình khép lại, Mina Sue Choi vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cô hiện đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được công chúng quan tâm nhiều nhất ở lĩnh vực truyền hình giải trí tại Hàn Quốc.

Về phía Mina Sue Choi, cô cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Địa ngục độc thân mùa 5 kết thúc. Người đẹp thẳng thắn thừa nhận quá trình ghi hình giúp cô nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân.

"Việc nhìn lại chính mình trên màn ảnh trở thành cơ hội để tôi suy ngẫm, học hỏi và trưởng thành, đặc biệt là trong cách hành xử và giao tiếp với người khác", cô nói.

Cô cũng nhắc đến nỗi sợ quen thuộc mà nhiều người từng trải qua đó là luôn lo lắng liệu khi sống thật với con người mình thì có còn được yêu thương hay không. Tuy nhiên, cô khẳng định việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện bản thân là quyết định đúng đắn.

Kết thúc bài viết, Mina Sue Choi bày tỏ mong muốn tiếp tục cho khán giả thấy nhiều khía cạnh mới của mình trong tương lai, đồng thời hy vọng mọi người sẽ dõi theo hành trình trưởng thành của cô.

Mina Sue Choi được xem là nhân vật trung tâm, gây tranh cãi nhiều nhất ở Địa ngục độc thân mùa 5. Trong show, Mina Sue Choi bị khán giả và dàn MC chỉ trích vì thả thính nhiều người chơi nam. Cô bị gắn mác là nhân vật phản diện của chương trình.

Kết thúc show, Mina Sue Choi được ghép đôi với người chơi nam - Lee Sung Hun. Việc cả hai nắm tay nhau cùng ra về khiến nhiều khán giả thích thú. Họ được nhận xét là xứng đôi cả về ngoại hình, tri thức.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi Địa ngục độc thân mùa 5 kết thúc, cư dân mạng đã chụp được ảnh Lee Sung Hun nắm tay cô gái lạ dạo chơi ở Disneyland, Mỹ. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi Sung Hun hẹn hò cô gái khác ngay sau khi chương trình vừa kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng họ không bất ngờ vì các chương trình hẹn hò thường đã có kịch bản. Hầu hết cặp đôi bước ra từ các show hẹn hò thường không kéo dài mối quan hệ.

Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022.

Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #Mina Sue Choi #Địa ngục độc thân

Xem thêm

Cùng chuyên mục