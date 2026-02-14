Hoa hậu cứu cả một chương trình

Ngày 12/2, ê-kíp Single's Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 5 đã có buổi tiệc đóng máy được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc với sự tham gia của dàn người chơi. Tại buổi tiệc, nhà sản xuất Kim Jae Won bày tỏ sự vui mừng trước thành công của mùa giải năm nay.

Địa ngục độc thân mùa thứ 5 đã lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix.

Mina Sue Choi là nhân tố giúp Địa ngục độc thân mùa 5 thành công.

Nhắc đến người chơi nữ Choi Mina Sue (Hoa hậu Trái Đất 2022), Kim Jae Won nói: “Có nhiều ý kiến cho rằng tất cả là nhờ Mina. Tôi cũng đồng tình. Trong buổi tiệc liên hoan, tôi đã cảm ơn cô ấy rất nhiều, thậm chí còn cúi đầu. Cô ấy cũng ngượng ngùng và định cúi lại”.

Kim Jae Won cho biết anh đã hẹn chiêu đãi Mina Sue Choi một bữa ăn như lời cảm ơn. “Tôi nghĩ mình phải đãi thật lớn, chắc phải cỡ nhà hàng Michelin mới được”, anh nói.

Sau gần một tuần chương trình khép lại, Mina Sue Choi vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cô hiện đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật được công chúng quan tâm nhiều nhất ở lĩnh vực truyền hình giải trí tại Hàn Quốc.

Về phía Mina Sue Choi, cô cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân sau khi Địa ngục độc thân mùa 5 kết thúc. Người đẹp thẳng thắn thừa nhận quá trình ghi hình giúp cô nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân.

"Việc nhìn lại chính mình trên màn ảnh trở thành cơ hội để tôi suy ngẫm, học hỏi và trưởng thành, đặc biệt là trong cách hành xử và giao tiếp với người khác", cô nói.

Cô cũng nhắc đến nỗi sợ quen thuộc mà nhiều người từng trải qua đó là luôn lo lắng liệu khi sống thật với con người mình thì có còn được yêu thương hay không. Tuy nhiên, cô khẳng định việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện bản thân là quyết định đúng đắn.

Kết thúc bài viết, Mina Sue Choi bày tỏ mong muốn tiếp tục cho khán giả thấy nhiều khía cạnh mới của mình trong tương lai, đồng thời hy vọng mọi người sẽ dõi theo hành trình trưởng thành của cô.

Mina Sue Choi được xem là nhân vật trung tâm, gây tranh cãi nhiều nhất ở Địa ngục độc thân mùa 5. Trong show, Mina Sue Choi bị khán giả và dàn MC chỉ trích vì thả thính nhiều người chơi nam. Cô bị gắn mác là nhân vật phản diện của chương trình.

Kết thúc show, Mina Sue Choi được ghép đôi với người chơi nam - Lee Sung Hun. Việc cả hai nắm tay nhau cùng ra về khiến nhiều khán giả thích thú. Họ được nhận xét là xứng đôi cả về ngoại hình, tri thức.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi Địa ngục độc thân mùa 5 kết thúc, cư dân mạng đã chụp được ảnh Lee Sung Hun nắm tay cô gái lạ dạo chơi ở Disneyland, Mỹ. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi Sung Hun hẹn hò cô gái khác ngay sau khi chương trình vừa kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng họ không bất ngờ vì các chương trình hẹn hò thường đã có kịch bản. Hầu hết cặp đôi bước ra từ các show hẹn hò thường không kéo dài mối quan hệ.

Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022.