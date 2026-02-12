Hoa hậu gây tranh cãi nhất Hàn Quốc đổ vỡ tình cảm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong tập cuối của Địa ngục độc thân mùa 5, Mina Sue Choi kết đôi với người chơi Lee Sung Hun. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện Lee Sung Hun đang hẹn hò cô gái khác ở Mỹ.

Ngày 10/2, 2 tập cuối Địa ngục độc thân - Single’s Inferno mùa thứ 5 đã được phát sóng với 5 cặp người chơi được ghép đôi thành công, bao gồm Park Hee Sun - Lim Su Been, Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min và Joo Young - Jae Min.

Trong đó, màn ghép đôi của Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi và Lee Sung Hun nhận được sự chú ý của khán giả. Việc cả hai nắm tay nhau cùng ra về khiến nhiều khán giả thích thú. Họ được nhận xét là xứng đôi cả về ngoại hình, tri thức.

634100029-1320933073391929-7707688656379018083-n.jpg
634377737-1320933096725260-8972666956924483005-n.jpg
Lee Sung Hun tay trong tay cô gái lạ mặt dạo chơi ở Disneyland, Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 12/2, một tài khoản Thread đã chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp Lee Sung Hun tay trong tay với một cô gái khác khi dạo chơi ở Disneyland, Mỹ. Cả hai mặc trang phục đơn giản, không ngần ngại nắm tay và thể hiện cảm xúc thân mật.

Những đoạn video ghi lại cảnh Sung Hun và cô gái lạ mặt được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi Sung Hun hẹn hò cô gái khác ngay sau khi chương trình vừa kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng họ không bất ngờ vì các chương trình hẹn hò thường đã có kịch bản. Hầu hết cặp đôi bước ra từ các show hẹn hò thường không kéo dài mối quan hệ.

Hơn nữa, thời gian quay Địa ngục độc thân đã kết thúc từ lâu. Trong khoảng thời gian đó, cả Mina Sue Choi và Sung Hun đều quay về với cuộc sống cá nhân và những kế hoạch riêng.

Trong những tập đầu, Mina Sue Choi có tình cảm nhiều nhất với Lim Su Been. Tới tập 10, cả hai quyết định dừng lại ở mức bạn bè. Sau đó, Mina Sue Choi hướng tới Sung Hun - người đã bày tỏ tình cảm với cô suốt từ đầu chương trình.

celines-featured-images-418.jpg
winner-h.jpg
Mina Sue Choi và Sung Hun trong Địa ngục độc thân 5.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google.

Địa ngục độc thân ra mắt lần đầu năm 2021, nhanh chóng tạo tiếng vang nhờ cách khai thác tâm lý, cảm xúc và các mối quan hệ mập mờ giữa những người tham gia.

Địa ngục độc thân mùa 5 được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay khi nhận được sự quan tâm của khán giả, lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix.

Trong số dàn người chơi đông đảo của chương trình, Mina Sue Choi được đánh giá là người chơi nữ thành công nhất. Dù gây tranh luận nhưng nhiều người nhận xét cô là nhân tố tạo nên thành công của mùa 5.

Duy Nam
