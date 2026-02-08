Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Hoa hậu Pháp phẫn nộ

Duy Nam
TPO - Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel bày tỏ sự phẫn nộ khi bị nhắc tên trong hồ sơ Epstein. Cô cho biết sẽ dùng luật sư để bảo vệ danh tiếng của mình.

Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kho tài liệu mới gồm gần 3 triệu văn bản của chính phủ liên quan đến Epstein, người đã chết năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.

Theo các hồ sơ được giải mật, tên của Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel được nhắc đến trong một email từ năm 2015, do một người đàn ông gửi cho Jeffrey Epstein. Nội dung email đề cập đến việc người gửi giới thiệu một người mẫu trẻ, 20 tuổi, đang đi học, và gợi ý khả năng đưa cô sang New York.

untitled-1.jpg
Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel.

Email này không phải do Flora Coquerel gửi, và cũng không có bằng chứng cho thấy cô từng liên lạc, gặp gỡ hay có bất kỳ mối quan hệ nào với Epstein nhưng đã gây rắc rối lớn cho Hoa hậu Pháp.

"Chào Jeffrey, đây là một trong những người mẫu mới mà tôi muốn gửi đến New York. Cô ấy đang không có mặt ở Paris, nhưng tuần sau cô ấy sẽ đến. Cô ấy vẫn đang đi học, 20 tuổi và đã được bầu chọn là Hoa hậu Pháp năm 2014. Tên cô ấy là Flora Coquerel. Hãy cho tôi biết ý kiến ​​của anh. Lời chào thân ái từ Stockholm", trích nội dung email từ một người đàn ông tên Daniel Siad viết vào ngày 6/3/2015 gửi cho Jeffrey Epstein.

Trên trang Instagram cá nhân, Flora Coquerel đã lên tiếng về vụ việc. Cô viết: "Tôi vô cùng sốc và phẫn nộ khi thấy tên mình bị lan truyền và bị liên hệ, trực tiếp hay gián tiếp với một vụ án liên quan đến tội phạm tình dục. Không có gì có thể biện minh cho việc tên tôi bị nhắc đến hoặc sử dụng trong bối cảnh như vậy".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi chưa từng có bất kỳ liên hệ, gặp gỡ hay mối quan hệ nào với Jeffrey Epstein, cũng như với một người tên Siad mà tôi không hề quen biết. Mọi lời bóng gió đều sai sự thật và gây tổn thương sâu sắc. Việc bị gán ghép với các hành vi bóc lột tình dục, điều mà tôi lên án kịch liệt, là một sự tấn công nghiêm trọng, ảnh hưởng tới phẩm giá của tôi".

Flora Coquerel lên án việc lợi dụng tên tuổi của cô để khơi gợi những ảo tưởng và dẫn dắt giới truyền thông. Cô cho biết sẽ thông qua luật sư để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm tổn hại đến danh tiếng của mình.

Flora Coquerel sinh năm 1994, học chuyên ngành Thương mại Quốc tế. Năm 2013, Flora Coquerel chiến thắng Hoa hậu Orléanais và được địa phương này cử tham dự Hoa hậu Pháp 2014.

Vượt qua nhiều đối thủ, Flora Coquerel tiếp tục nhận vương miện Hoa hậu Pháp từ người tiền nhiệm - Hoa hậu Marine Lorphelin. Cô được coi là Hoa hậu Pháp tài năng nhất lịch sử.

Khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Flora Coquerel luôn được coi là một trong những ứng viên tiềm năng nhất. Chung cuộc, người đẹp 22 tuổi đã lọt vào top 5, tương đương vị trí á hậu 3.

Jeffrey Epstein từ lâu đã bị cáo buộc là kẻ môi giới tình dục các thiếu nữ cho một số người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tên một người xuất hiện trong hồ sơ này không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi sai trái. Tuy nhiên, những tài liệu được công bố đã gây ảnh hưởng tới nhiều người.

Dù Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ không thấy có căn cứ để khởi tố thêm vụ án mới, nhưng số tài liệu công bố đợt này vẫn gây ra hệ lụy nghiêm trọng với những người có tên trong hồ sơ.

Duy Nam
#Hoa hậu Pháp #hồ sơ Epstein #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

