Vợ cũ của tỷ phú Bill Gates lên tiếng về thông tin chấn động trong hồ sơ Epstein

TPO - Bà Melinda French Gates - vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, nói rằng những thông tin về chồng cũ của bà trong các tài liệu về Jeffrey Epstein mới được công bố, bao gồm cáo buộc ông Gates ngoại tình, khiến bà “vô cùng đau buồn”.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã ly hôn từ năm 2021.

Tỷ phú Gates nằm trong số những nhân vật nổi tiếng bị nêu tên trong loạt tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1.

Trong số tài liệu này có email mà tỷ phú Epstein gửi cho ông Gates và tự gửi cho chính mình, ngụ ý nói rằng ông Gates đã ngoại tình. Bà French Gates đã đề cập đến những tài liệu này trên podcast “Wild Card” của NPR ngày 4/2.

Epstein - kẻ buôn bán tình dục bị kết án và đã chết trong tù năm 2019, viết rằng ông ta đã giúp ông Gates có thuốc để “giải quyết hậu quả của việc quan hệ với các cô gái Nga”, và để sắp xếp các cuộc gặp gỡ bí mật với phụ nữ đã kết hôn.

Ông Epstein phàn nàn trong bức thư tự gửi cho chính mình, rằng ông Gates đã chọn cách “phớt lờ và vứt bỏ” tình bạn kéo dài 6 năm. Trong email, ông Epstein nói rằng ông Gates đã yêu cầu ông xóa các email liên quan đến một bệnh lây truyền qua đường tình dục, và yêu cầu cung cấp thuốc để “lén lút đưa cho Melinda”.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 4/2, đại diện của ông Gates cho biết tỷ phú này “hoàn toàn phủ nhận mọi hành vi không đúng mực liên quan đến Epstein và các hoạt động khủng khiếp mà Epstein đã tham gia”. Ông Gates thừa nhận rằng việc gặp gỡ Epstein là “sai lầm nghiêm trọng về phán đoán”.

“Ông Gates chưa bao giờ đến đảo của ông Epstein, chưa bao giờ tham dự các bữa tiệc với ông ta, và không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến ông Epstein”, tuyên bố khẳng định.

Khi được hỏi về những tài liệu mới được công bố, bà French Gates không trực tiếp nói đến các cáo buộc, nhưng nói rằng những chi tiết đó gợi lại ký ức cá nhân đau buồn.

“Đối với tôi, việc đó rất khó khăn mỗi khi những chi tiết đó được nhắc đến. Nó gợi lại ký ức về những thời điểm rất, rất đau khổ trong cuộc hôn nhân của tôi”, bà nói.

Bà French Gates nói thêm rằng “bất kỳ câu hỏi nào còn lại” về mối quan hệ của Epstein với những người khác “là dành cho những người đó trả lời, kể cả chồng cũ của tôi. Họ cần phải trả lời những điều đó chứ không phải tôi”.

Trong tuyên bố trước đó, người đại diện của ông Gates cho biết: “Những cáo buộc từ một kẻ nói dối đã được chứng minh là hoàn toàn vô lý và sai sự thật. Điều duy nhất mà những tài liệu này chứng minh là sự thất vọng của Epstein vì ông ta không có mối quan hệ lâu dài với ông Gates và những thủ đoạn mà ông ta đã sử dụng để gài bẫy và bôi nhọ”.

Mối quan hệ của ông Gates với ông Epstein bắt đầu vào khoảng năm 2011, sau khi Epstein đã bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên.

Sự khó chịu của bà French Gates với mối quan hệ đó đã góp phần dẫn đến quyết định của bà về việc khởi kiện ly hôn. Cặp đôi tuyên bố ly hôn vào năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2021, ông Gates cho biết đã gặp ông Epstein để tìm kiếm nguồn tài trợ cho quỹ của mình, và nói rằng việc dành thời gian cho ông ta là “sai lầm lớn”.

Trong đoạn trích podcast, bà French Gates bày tỏ ủng hộ các nạn nhân trong đường dây buôn bán tình dục của Epstein.

“Không cô gái nào đáng bị đặt vào tình huống mà Epstein và những người xung quanh ông ta đã gây ra. Điều đó thật đau lòng”, bà nói.