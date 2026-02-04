Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

TPO - Chiều 4/2, tại Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Mofa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh Bộ trưởng Lê Hoài Trung, với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ; chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm, tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao Đại hội XIV bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới, đề ra lý luận về đường lối đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, hoàn thành hai mục tiêu “100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và thư cảm ơn của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ về những kết quả quan trọng của Đại hội XIV, đồng thời chuyển lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc và những quyết sách lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước; Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc thông qua Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2026 sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm lời chúc mừng an khang, thịnh vượng.