Thả về biển chú cá heo mắc cạn ở Cô Tô

Hoàng Dương
TPO - Một chú cá heo đi lạc nên bị mắc cạn trong âu cảng của đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) vừa được người dân và lực lượng chức năng thả về biển.

Clip chú cá heo bị mắc cạn ở âu cảng Cô Tô.

Trưa 4/2, tại khu vực âu cảng Cô Tô, người dân địa phương phát hiện một chú cá heo bị mắc cạn gần bờ. Chú cá heo này nặng khoảng 15 kg, khi được phát hiện trong tình trạng yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển do nằm ở vùng nước nông.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu hộ cá heo. Hai chiếc thuyền nhỏ được huy động để đưa cá thể này ra vùng nước sâu, cá heo được người dân lồng cẩn thận trên tấm bạt nhằm hạn chế va đập và làm hoảng loạn trong quá trình di chuyển.

1000010019.jpg
Chú cá heo được người dân và lực lượng chức năng thả về với biển.

Khi ra khu vực biển an toàn, cá heo được thả trở lại môi trường tự nhiên và nhanh chóng bơi đi. Sự việc đã thu hút sự theo dõi của nhiều người dân có mặt tại khu vực cảng.

Đây không phải lần đầu cá heo mắc cạn ở Cô Tô, trước đó không chỉ cá heo mà rùa biển và cả cá voi đã từng xuất hiện ở biển Cô Tô, các chuyên gia nhận định môi trường biển Cô Tô được bảo vệ tốt nên việc các sinh vật biển thường xuyên xuất hiện là điều tất yếu.

Hoàng Dương
