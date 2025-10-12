LÂM ĐỒNG: Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo 'nhảy múa' giữa biển Hòn Cau

Ngày 12/10, chị Lưu Yến Phi (chuyên viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Một đàn cá heo khoảng 20 con đã xuất hiện gần đảo Hòn Cau, cách bờ khoảng 1km.

Đàn cá heo bơi tung tăng gần đảo Hòn Cau được người dân ghi lại.

Theo chị Phi, đàn cá heo liên tục ngoi lên, lặn xuống giữa làn nước trong xanh, thu hút sự chú ý của ngư dân địa phương. Nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này và chia sẻ lên mạng xã hội. "Trước đây khu vực biển Hòn Cau thỉnh thoảng có cá heo xuất hiện, nhưng chỉ lác đác 1-2 con. Việc cá heo xuất hiện thành đàn lớn được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển đang được cải thiện, trong lành hơn và hấp dẫn các loài sinh vật biển", chị Phi cho hay.

Đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu) là đảo nhỏ dài khoảng 1,5km, nằm cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng 10km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong vắt và là điểm đẻ trứng quen thuộc của rùa biển.