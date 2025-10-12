Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

LÂM ĐỒNG:

Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo 'nhảy múa' giữa biển Hòn Cau

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bắt gặp đàn cá heo khoảng 20 con bơi lội, tung tăng cách bờ đảo Hòn Cau khoảng 1km.

Ngày 12/10, chị Lưu Yến Phi (chuyên viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Một đàn cá heo khoảng 20 con đã xuất hiện gần đảo Hòn Cau, cách bờ khoảng 1km.

Đàn cá heo bơi tung tăng gần đảo Hòn Cau được người dân ghi lại.

Theo chị Phi, đàn cá heo liên tục ngoi lên, lặn xuống giữa làn nước trong xanh, thu hút sự chú ý của ngư dân địa phương. Nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này và chia sẻ lên mạng xã hội. "Trước đây khu vực biển Hòn Cau thỉnh thoảng có cá heo xuất hiện, nhưng chỉ lác đác 1-2 con. Việc cá heo xuất hiện thành đàn lớn được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển đang được cải thiện, trong lành hơn và hấp dẫn các loài sinh vật biển", chị Phi cho hay.

Đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu) là đảo nhỏ dài khoảng 1,5km, nằm cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng 10km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong vắt và là điểm đẻ trứng quen thuộc của rùa biển.

Thái Lâm
#cá heo #Hòn Cau #Lâm Đồng #môi trường biển #biển Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục