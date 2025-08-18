Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng trăm con cá heo nhào lộn trong vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa

Phùng Quang
TPO - Hàng trăm con cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt biển tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tạo nên một cảnh tượng thú vị.

Chiều 17/8, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến một đàn cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt nước tại vùng biển vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đàn cá heo nhào lộn trong vịnh Cam Ranh. Ảnh: Cắt từ clip.

Đàn cá heo này có số lượng khoảng 100 con, di chuyển và lần lượt ngoi đầu lên mặt nước, tạo ra cảnh tượng thú vị, được anh Nguyễn Minh Huy (người địa phương) ghi lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều người xem.

Trước đó, vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025, cá voi cũng liên tục xuất hiện trong vịnh Nha Trang. Theo các nhà quản lý, sự xuất hiện của cá voi và cá heo cho thấy môi trường biển được cải thiện, nguồn thức ăn dồi dào hơn.

Phùng Quang
