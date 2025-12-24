Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh làm Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

Sáng 24/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành, đơn vị trực thuộc TP.

Cụ thể, tại Quyết định số 6395/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động bà Bạch Liên Hương, sinh năm 1975, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các cán bộ được bổ nhiệm vị trí công tác mới.

﻿Ảnh: PV

Tại Quyết định số 6398/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 6396/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động ông Lê Thanh Nam, sinh năm 1971, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà.

Tại Quyết định số 6399/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết, sinh năm 1979, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại Quyết định số 6397/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long, sinh năm 1976, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của từng cán bộ, đồng thời xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND TP cho biết, Thành ủy và UBND TP đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đặc biệt là các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Chủ tịch UBND TP đề nghị các cán bộ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc; phát huy năng lực, sở trường; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Tân Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: PV

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thành ủy, HĐND, UBND TP và cá nhân Chủ tịch UBND TP. Tân Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết khẳng định, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP ngày càng cao, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp và đòi hỏi tính kịp thời, chính xác.

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Tiến Thiết cam kết tiếp tục nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; cùng tập thể Văn phòng UBND TP nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND TP và Chủ tịch UBND TP, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.