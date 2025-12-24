Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế

TPO - Theo lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, sẽ chọn cử ra một số đại biểu thuộc lĩnh vực kinh tế điển hình rất xuất sắc để trao danh hiệu Anh hùng, trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Sáng 24/12, Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về đại hội.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đại hội có chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (26-27/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP. Hà Nội.

Bà Đỗ Thuý Phượng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - trao đổi tại họp báo. Ảnh: Như Ý.



Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Theo bà Đỗ Thuý Phượng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại biểu cao tuổi nhất dự đại hội là bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước (98 tuổi). Có 5 trường hợp đại biểu ít tuổi nhất, đều là học sinh lớp 6 (11 tuổi) ở các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về các đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế, lao động sản xuất trực tiếp, bà Phượng cho biết, theo phân bổ, có hơn 1.300 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức đại hội đã yêu cầu đảm bảo cơ cấu rất chặt chẽ, có tỷ lệ công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Trong số này, có rất nhiều đại biểu thuộc khối kinh tế, chiếm khoảng 25%.

“Tại đại hội, sẽ chọn cử ra một số đại biểu thuộc lĩnh vực kinh tế điển hình rất xuất sắc để trao danh hiệu Anh hùng”, bà Phượng nói.

Theo bà Phượng, dự kiến sẽ có đại diện một số đơn vị lên nhận khen thưởng tại đại hội trong lĩnh vực kinh tế, gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty Thái Bình Seed (tỉnh Hưng Yên); Công ty Cổ phần Thực phẩm TH (TH True Milk, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, sẽ có phóng sự và giao lưu trực tiếp với một số đại biểu điển hình tiên tiến khác trong lĩnh vực kinh tế tại đại hội.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Như Ý.



Với khối quân đội, theo bà Phượng, có 122 đại biểu, gồm các đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới và các chiến sĩ tiêu biểu trong quân đội.

“Các đồng chí đại diện trong lực lượng quân đội tham dự đại hội đã được Bộ Quốc phòng lựa chọn đảm bảo sự tiêu biểu, đặc biệt là các đồng chí đã tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ thời gian vừa qua. Trong chương trình giao lưu của đại hội cũng sẽ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhất trong việc tham gia cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ người dân trong mưa lũ”, bà Phượng nói.

Bà Phượng cũng cho biết, đại hội có đại diện tiêu biểu của các dân tộc anh em. “Ban tổ chức rất mong muốn, đại biểu là người dân tộc đi dự đại hội sẽ tiếp tục lan toả phong trào thi đua đến tất cả vùng miền, địa phương, thành phần trong xã hội để phong trào thi đua được phát triển rộng khắp ở các vùng miền, dân tộc, tôn giáo và tất cả các lực lượng trong xã hội, tạo động lực mới trong kỷ nguyên mới của đất nước”, bà Phượng nêu thêm.