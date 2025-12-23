Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu nhiều tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

TPO - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12) tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.025 đại biểu chính thức, trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 26-27/12 tại Hà Nội, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Bình- Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: PV.

Cụ thể, trong số 2.025 đại biểu chính thức, có:

105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

139 đại biểu là các cá nhân và đại diện tập thể "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" được phong tặng từ năm 2021 đến nay.

86 đại biểu là đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay.

36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam;

138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng.

1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua; triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…