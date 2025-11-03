Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Hun đúc khát vọng vươn lên từ phong trào thi đua yêu nước

TPO - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước ở An Giang sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân. Từ đó, hun đúc tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm để đưa An Giang phát triển toàn diện, giàu mạnh.

Ngày 3/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, trở thành “ngọn cờ hiệu triệu” toàn dân chung sức xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương.

“Chỉ có thi đua mới tạo ra đột phá, huy động được nguồn lực to lớn trong xã hội để phát triển. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội", ông Mừng nói.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, những kết quả nổi bật An Giang đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, nơi tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên được khơi dậy mạnh mẽ. Trong đó, có nhiều phong trào thi đua hiệu quả, như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Qua các phong trào thi đua, tỉnh An Giang đã huy động nguồn lực xây dựng hơn 10.000 căn nhà Đại đoàn kết; 87,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% cơ quan hành chính giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.

Toàn tỉnh An Giang có hơn 300 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương của Chủ tịch nước; gần 2.000 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng và hơn 40.000 lượt khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao 200 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, An Giang tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững. Công tác khen thưởng phải được đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên kết quả và giá trị đóng góp thực tế, chính xác, công khai, minh bạch. Qua đó để tạo hiệu ứng nêu gương và lan tỏa sâu rộng trong xã hội.



Phó Chủ tịch nước tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước ở An Giang sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, hun đúc tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ lớn, làm lớn, góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 5 mẹ, trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc; trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 7 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng tặng 31 tập thể, cá nhân...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 1 tập thể và 14 cá nhân.